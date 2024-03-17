"بعض الناس لا يعرفون أن ماثيو قد توفي، وما زالوا يرون عيد ميلاده ويكتبون عيد ميلاد سعيد على حسابه، وهو أمر مزعج جداً"، تقول هايلي.

توفي ماثيو، زوج هايلي سميث، منذ أكثر من عامين بعد إصابته بمرض السرطان، عن عمر يناهز 33 عاماً. ولا تزال هايلي سميث تكافح بشأن ما يجب عليها فعله بشأن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول هايلي، التي تعمل في إحدى المؤسسات الخيرية وتعيش في المملكة المتحدة: "حاولت تحويل حساب ماثيو على فيسبوك إلى صفحة تذكارية، وما يطلب منك فعله هو تحميل شهادة وفاته. فعلت ذلك أكثر من 20 مرة ولم يحدث شيء، وليس لدي الطاقة للاتصال بفيسبوك لمحاولة حل المشكلة".

ما هو الحساب التذكاري؟

مع التقدم التكنولوجي واستخدام مليارات الأشخاص حول العالم لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبح ما يحدث لوجود شخص ما على الإنترنت بعد الموت موضوعاً ضخماً.

تظل الحسابات نشطة ما لم يبلغ أحد الأقارب منصة التواصل الاجتماعي المعنية بوفاة الشخص.

وتقدم بعض منصات التواصل الاجتماعي خيار إغلاق الملف الشخصي بعد إبلاغ أحد الأقارب رسمياً بوفاة الشخص، بينما يقدم البعض الآخر بدائل أخرى.

على سبيل المثال، عندما يتم تقديم شهادة وفاة لشركة ميتا - الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام - يمكن حذف حساب المتوفى أو "إحياء ذكرى" - مما يعني أنه سيتم تجميد الحساب في الوقت المناسب، وتحويله إلى صفحة تذكارية تسمح للأشخاص بنشر الصور والذكريات.

Getty Images تختلف منصات التواصل عن بعضها البعض، لكن جميع الشركات تعطي الأولوية لخصوصية المتوفى

تظهر رسالة مكتوب عليها عبارة "في ذكرى" بجانب اسم المستخدم، ويجب ألا يتمكن أي شخص من تسجيل الدخول إلى الحساب وتشغيله إذا لم يُقدم المستخدم الأصلي "جهة اتصال قديمة" - أحد أفراد العائلة أو صديق مفوض بإدارة محتوى الحساب أو تقديم طلب شطب الملف الشخصي.

على "فيسبوك"، لا تتم التوصية بالحسابات التذكارية للأصدقاء الافتراضيين المحتملين في علامة التبويب "أشخاص قد تعرفهم"، ولن يتم إخطار المستخدمين الموجودين في قائمة أصدقاء الشخص المتوفى بشأن تاريخ ميلاده.

تمنح شركة غوغل، المالكة لموقع "يوتيوب "و"جي ميل" وصور غوغل، لمستخدميها خيار تغيير إعدادات "حسابهم غير النشط" لتحديد ما يحدث لحساباتهم وبياناتهم إذا كانوا غير نشطين لفترة زمنية محددة.

أما منصة إكس، فلا توفر خيار حفظ الملف الشخصي تخليداً لذكرى المتوفى، ولا يمكن إلغاء الحساب إلا في حالة الوفاة أو عدم قدرة صاحبه على استخدامه.

يقول جو تيدي، مراسل التكنولوجيا في الخدمة العالمية لبي بي سي: "هناك طرق مختلفة، لكن جميع الشركات تعطي الأولوية لخصوصية المتوفى".

ويضيف: "لن تتم مشاركة أي تفاصيل تتعلق بتسجيل الدخول، ولن تتمكن إلا من الوصول إلى بيانات معينة مثل الصور ومقاطع الفيديو مع طلبات محددة تحتاج أحياناً إلى أمر من المحكمة".

ويقول إن منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل "تيك توك"و"سناب شات"، ليس لديها أي أحكام معمول بها.

هل يجب علينا إعداد إرث رقمي؟

يمكن للملفات الشخصية النشطة للمستخدمين المتوفين أن تشكل مشكلة إذا وقعت البيانات أو الصور في الأيدي الخطأ، كما يحذر ساسا زيفانوفيتش، خبير الجرائم الإلكترونية والرئيس السابق لقسم جرائم التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الداخلية الصربية.

ويقول: "يمكن استخدام الصور والبيانات ومقاطع الفيديو لإنشاء حسابات مزيفة تحت اسم مستعار، وابتزاز المعارف والأصدقاء الذين لا يعرفون أن الشخص المعني قد توفي، وإجبارهم على إرسال المال".

ويؤكد جيمس نوريس، مؤسس جمعية الإرث الرقمي في المملكة المتحدة، أنه من المهم أن يفكر الجميع في المحتوى الذي يقومون بتحميله على الشبكات الاجتماعية وأن يقوموا بعمل نسخة احتياطية عندما يستطيعون ذلك.

ويشير إلى أنه على منصة "فيسبوك" على سبيل المثال، يمكنك تنزيل أرشيف كامل للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتمريره إلى أقرب أقربائك.

ويقول جيمس: "لذا، إذا تم تشخيص إصابتي بمرض عضال وكان لدي طفل صغير لم يكن موجوداً على فيسبوك، فقد أقوم بتنزيل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بي، وشطب الرسائل لأنني لا أريد أن يرى طفلي رسائلي الخاصة. أنظم صوري المفضلة وأكتب قصة حول كل صورة".

BBC ينصح جيمس نوريس الناس بإعداد وصية إرث رقمي

يعتقد جيمس أنه من الضروري التخطيط لما يحدث لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتك، ويوصي الأشخاص بإعداد "وصية خاصة بالوسائط الرقمية والاجتماعية" فيما يتعلق بممتلكاتهم الرقمية.

ويضيف: "في نهاية المطاف، الشبكات الاجتماعية هي عمل تجاري، هذه المنصات ليست وصية على تراثك الرقمي، فالوصي على تراثك الرقمي هو أنت".

لكنه مع ذلك يعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تسهل العملية على الأقارب الثكلى.

ويضيف جيمس: "من المهم زيادة الوعي بالميزات والأدوات المتاحة على كل منصة، لا يعلم الجميع بوجودها".

"الإرث الرقمي لا يقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي"

تحذر سارة ستانلي، مسؤولة الأبحاث بمؤسسة "ماري كوري" الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتقدم الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بأمراض عضال وأحبائهم، قائلة: "الإرث الرقمي موضوع مهم للغاية".

وتؤكد على أن الناس بحاجة إلى التفكير ليس فقط في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في كل ما يملكونه رقمياً وما يجب عليهم فعله في حالة الوفاة.

Getty Images تقول سارة أتانلي إن الإرث الرقمي لا يقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي

تقول سارة: يمكن أن تحتوي الصور ومقاطع الفيديو الرقمية على الكثير من الذكريات، وأيضاً نحن نقوم الآن بالكثير من الإدارة المالية عبر الإنترنت فيما يتعلق بالأعمال المصرفية.

وتضيف: "ثم هناك حسابات الموسيقى التي تم إنشاؤها لإنشاء قوائم التشغيل، وقد شهدنا زيادة في استخدام الألعاب عبر الإنترنت، حيث يقضي الأشخاص الكثير من الوقت ويبذلون الكثير من الجهد لإنشاء الصور الرمزية الخاصة بهم والعيش في مساحة عبر الإنترنت، لذا أعتقد أنه من المهم التأكيد على أن الإرث الرقمي لا يتعلق فقط بوسائل التواصل الاجتماعي".

وتتساءل: "هل نريد أن يتولى شخص ما حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل نريد من يتذكرهم؟ هل نريد أن نكون قادرين على نقل ألبوم الصور الرقمية إلى أطفالنا؟ أم أننا نريد طباعته كما اعتاد الناس أن يكون لديهم ألبوم صور مطبوع لطيف يمكننا نقله إلى شخص ما بعد وفاتنا؟ إن الإرث الرقمي هو بالتأكيد شيء يحتاج إلى التفكير".

BBC تقول هايلي إنها لا تزال ترغب في إحياء ذكرى صفحة ماثيو على فيسبوك

لكن بالنسبة لهايلي وماثيو، لم يكن الموضوع سهلاً للمناقشة.

تقول هايلي: "لم أتحدث حقاً مع ماثيو حول هذا الأمر عندما كان يحتضر، لأنه لم يكن يريد التحدث عن الموت. لقد أراد أن يعيش لأطول فترة ممكنة، لكنه أصيب بمرض خطير، لم يكن هو نفسه. لذلك، لم يتمكن من الإجابة على أسئلتي".

كان ماثيو وهايلي قد تزوجا منذ ما يزيد قليلاً عن عام عندما تم تشخيص إصابة ماثيو بالورم الأرومي الدبقي في المرحلة الرابعة في 2016 عن عمر يناهز 28 عاماً.

وقال لهم الطبيب: "حياتكما على وشك أن تتغير إلى الأبد، وليس للأفضل"، مشيراً إلى أن ماثيو يعاني من ورم في المخ وأنه يحتاج إلى عملية جراحية لإنقاذ حياته على الفور.

وعلى الرغم من أن الجراحة والعلاج الكيميائي سارا بشكل جيد، إلا أن الورم نما مرة أخرى مع مرور الوقت، وقيل لهما إن ماثيو لم يتبق له سوى عام واحد ليعيشه.

تقول هايلي: "كان اسمه مكتوباً على كل شيء، على فواتيرنا، وعلى كل شيء أملكه".

وتضيف: "لذلك، كان عليّ نقل كل شيء، وكان الأمر صعباً للغاية. لقد استغرق الأمر حوالي 18 شهراً للقيام بكل أعمال الإدارة الرقمية التي كنت بحاجة إلى القيام بها".

وتقول إنها لا تزال ترغب في إحياء ذكرى صفحة ماثيو على فيسبوك، لكنها لا تتعامل معها في هذه المرحلة.

وتضيف: "أعتقد أنه من المؤلم حقاً أن ننظر باستمرار إلى وثيقة تمثل شهادة وفاة، لهذا السبب كنت أتجنب القيام بذلك لأنها مجرد قطعة صغيرة من الورق".

وتقول: "أعتقد أنها عملية معقدة للغاية، وأنه ينبغي للشركات أن تسهل الأمر على الأشخاص الثكالى".