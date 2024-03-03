تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عربياً وعالمياً مع مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً، وإصابة 760 شخصاً في مدينة غزة، أثناء محاولتهم ظهر الخميس 29 شباط (فبراير)، الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي قال إن الدبابات المتواجدة في المنطقة "أطلقت طلقات تحذيرية" لكنها "لم تطلق النيران على الشاحنات"، مضيفاً أن عدداً كبيراً من القتلى تعرضوا للدهس.

ورفضت حماس رواية إسرائيل، قائلة إن هناك أدلة "لا يمكن إنكارها" على "إطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين".

وتوالت ردود الفعل الدولية والعربية الغاضبة تعليقاً على ما قيل بارتكاب الجيش الإسرائيلي ما وصفه البعض بـ"مجزرة الطحين".

تصدر عبر موقع إكس، هاشتاغ "مجزرة الطحين"، وهاشتاغ "مجزرة شارع الرشيد" قائمة الأعلى تداولاً بمئات الآلاف من التغريدات، وعبر المستخدمون عن استنكارهم ورفضهم لاستهداف المواطنين المدنيين.

تقول المغرّدة فريدة إبراهيم "مجزرة دوار النابلسي بأي لغة نقولها؟ نصفها؟ ماتوا جوعاً، كيف هي جنة من ماتوا جوعاً؟ كيف هو جحيم من قتلهم ومن خذلهم؟

بدر المحروقي كتب: "في لحظة مأساوية لا تنسى، فتحت الدبابات الإسرائيلية النار على آلاف المدنيين الجياع، الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات لتروي جوعهم. هذا ليس إنسانيا بأي حال من الأحوال!"

في لحظة مأساوية لا تنسى، فتحت الدبابات الإسرائيلية النار على آلاف المدنيين الجياع، الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات لتروي جوعهم. هذا ليس إنسانيًا بأي حال من الأحوال! 😢💔

#حقوق_الإنسان #إسرائيل #العدالة_الإنسانية #فلسطين #يوم_الجمعة #مجزرة_الطحين pic.twitter.com/KtH13BGCPS — بدر المحروقي - عُمان (@baderalmahroqi) March 1, 2024

كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة تُظهر تظاهر مئات الآلاف من اليمنيين، تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بما بات يسمى بـ"مجزرة الطحين". واحتشد عشرات الآلاف منهم في شارع التحرير الأسفل بمدينة تعز، استجابة لدعوة أطلقتها مكونات سياسية موالية لجماعة أنصار الله الحوثية.

🌍🌍صنعاء تعلن النفير العام.🌍🌍

ومن مثل صنعاء في نُصرتها لغزة..

شعبها في الميادين وجيشها في الميدان..

أهل اليمن أهل النُصرة والمدد#يوم_Iلجمعه #مجزرة_الطحين #مجزرة_جوعى_غزة #النصر_الحزم pic.twitter.com/7yIJ6VAVol — محمد الضلعي (@nasrAllhAldylie) March 1, 2024

من جهة أخرى، تفاعل العديد من المعلقين مع تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي، والتي اتهم فيها حماس باستغلال ما حدث في شارع الرشيد لصالحها، مؤكدًا أن ما جرى كان نتيجة الازدحام وتدفق الناس ودهسهم من الشاحنات، وقال" واضح أن حماس تحاول تسويق الأحداث المأساوية التي وقعت في شارع الرشيد في غزة .. حماس هي عدوة سكّان غزة".

دم سكان غزة رخيص بالنسبة إلى #دواعش_حماس ومجاهدي الفنادق والأنفاق.



واضح ان حماس تحاول ان تسوق الاحداث المأسوية التي وقعت الليلة الماضية شارع الرشيد في غزة والتي أسفرت عن مقتل العشرات نتيجة الازدحام والتدفق الناس ودهسهم من قبل الشاحنات.



حماس هي عدو سكان غزة وهي أسوأ من داعش pic.twitter.com/JQOuexamN5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 29, 2024

ولقيت تغريدة أدرعي مئات التعليقات وإعادة النشر، عدد من المعلقين أيد ما جاء في التغريدة من حيث إلقاء اللوم على قادة حماس، وآخرون أعادوا اتهام الجيش الإسرائيلي بالحادث.

🔴 كيف يشعر خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى ابو مرزوق وهم يشاهدون هذه المناظر لسكان غزة؟

صحيح.. لا يهمهم



🔴 هذه لقطات جوية لعملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، تظهر كيف هاجمت حشود الشاحنات، ونتيجة لذلك قُتل البعض بسبب الزحام والتدافع.#حماس_الارهابية pic.twitter.com/LXBaxoRrTL — Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) February 29, 2024

وتزامنت حادثة الرشيد مع تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الـ30 ألفاً.

وقالت حركة حماس إن المفاوضات التي تجريها "ليست عملية مفتوحة على حساب دماء الفلسطينيين" وذلك رداً على حادثة دوار النابلسي.

وحملت الحركة إسرائيل تبعات أي فشل للمفاوضات الجارية ما دامت "تُمعن في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن "ما حدث يأتي في إطار حرب التجويع الساعية لـتهجير سكان القطاع."