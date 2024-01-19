انتشرت على منصة أكس (تويتر سابقاً)، صور لمدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، وهو يتلقّى العلاج في مدينة حمد الطبية في الدوحة.

وقالت القناة إن الدحدوح، بدأ رحلته العلاجية، بعد الإصابة التي تعرض لها منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل زميله المصوّر سامر أبو دقة.

تعرَّف على أبرز الصحفيين الذين قتلوا في حرب غزة

حرب غزة: كيف يقاوم الصحفيون تحديات نقل ما يجري للعالم؟

وخلال اليومين الماضيين، تابع مستخدمو المنصّة أخبار وصول الدحدوح إلى الدوحة، على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش في مصر، بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.

وحظيت رحلة خروج الدحدوح من غزة مروراً بمصر وصولاً إلى قطر، باهتمام بالغ، وتصدّر اسمه العبارات المتداولة على محركات البحث على الإنترنت، وعبر منصات التواصل، في عدد من الدول العربية.

لحظة وصول الزميل وائل الدحدوح إلى الدوحة لتلقي العلاج pic.twitter.com/Rawt4LaEiu — Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) January 16, 2024

بدأ الحبيب أبو حمزة #وائل_الدحدوح رحلة علاجه من الإصابة.. يهديكم السلام ونسأل الله السلامة والعافية ولوطننا وأهلنا اللطف والعزة 🤲 pic.twitter.com/365hIZ9BYs — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) January 18, 2024

تجربة الصحفي الخمسيني خلال الأشهر الماضية، مع تغطيته لحرب غزة، حوّلته إلى "أيقونة" للصبر والصمود، كما كتب كثر على مواقع التواصل، حيث بات يلقّب بـ"جبل غزة".

وكانت كلفة الحرب على الجسم الصحفي في غزة باهظة جداً، إذ قتل نحو 119 صحفي، بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكانت هيئات دولية تعنى بحقوق الصحفيين دقت ناقوس الخطر لارتفاع عدد الضحايا من الصحفيين الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي، فيما قال الجانب الإسرائيلي إن جيشه لا يتعمد استهداف الصحفيين.

جبل غزة |

وائل الدحدوح مع ولديه محمود وحمزة، عام ٢٠١٦



*من الفيلم الوثائقي "وراء الكاميرا إنسان" pic.twitter.com/dPE6sYReok — The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني (@palestinian_the) January 7, 2024

ومن بين الصحفيين الذين قتلوا، حمزة بن وائل الدحدوح (27 عاماً)، الذي سقط مع زميله المصوّر مصطفى ثريا (29 عاماً)، يوم 7 يناير/ كانون الثاني "جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة"، وفق موقع قناة الجزيرة.

وكان مصطفى وحمزة في مهمة لتغطية أخبار النازحين لصالح قناة الجزيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تعليقه على الضربة، إنه استهدف "إرهابياً كان يشغل مسيرة شكلت خطراً على عمليات" عناصره.

ورفضت عائلتا ثريا والدحدوح تلك المزاعم، وقالتا إن توصيف الصحفيين بالإرهاب "مفبرك" و"زائف".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال إنه يشعر بـ"أسف شديد" لمقتل حمزة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، في اليوم التالي لمقتل الصحفي الشاب.

وقال بلينكن: "آسف جداً جداً على الخسارة التي لا يمكن تخيلها والتي عانى منها زميلكم وائل الدحدوح. أنا أب أيضاً، ولا أستطيع تخيل الفظاعة التي عاشها ليس مرة واحدة، بل مرتين".

على مَرِّ الزمن وكما يقول أشجع من عنترة ، وأصبر من أيوب ، وأكرم من حاتم، سيقالُ#أصْبَرُ_من_وائل — أحمد الكحلوت (@ahmedalkahlout) January 8, 2024

مقتل حمزة كان الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة من المآسي التي عصفت بعائلة الدحدوح، منذ بداية الحرب، وكان وائل يواصل عمله في التغطية رغم ذلك، ما جعله رمزاً، حتى وصفه بعضهم بأنه "أيوب هذا العصر".

فخلال عمله وبعد رسالة مباشرة حول تطورات الحرب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلقّى وائل خبر استهداف منزل لجأت إليه أسرته مع عائلة ثانية، في مخيم النصيرات، جنوب قطاع غزة.

وائل الدحدوح ينعى ابنه حمزة:



لا شيء أصعب من آلام الفقد، وعندما تتجرع هذه الآلام مرة تلو المرة تكون الأمور أصعب وأشد. ولكن ماذا عسانا أن نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو خيارنا. قدرنا. ويجب أن نرضى به مهما كان. فنحن أملنا أن يرضى الله عنا. وأن يكتبنا مع الصابرين. pic.twitter.com/1zIOiS7bQ7 — arabicwords_0 (@arabicwords_0) January 7, 2024

وأدى القصف الإسرائيلي يومها إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً، من بينهم زوجة الدحدوح، آمنة، وابنه محمود (16 عاماً)، وابنته شام (6 سنوات)، وحفيده الرضيع آدم.

كذلك فقد الدحدوح زميله سامر أبو دقة، في الغارة استهدفت الفريق يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال تغطية غارة جوية طالت مدرسة في خان يونس. وأصيب وائل في الغارة ذاتها.

ومع مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني - معظمهم من المدنيين - منذ بدء إسرائيل عمليتها على غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّلت صور وائل الدحدوح وتسجيلاته وتغطياته إلى تكثيف لمآسي كثر من جيرانه وأهله في القطاع، ممن فقدوا عائلاتهم، وهجروا من بيوتهم.

هذه ليست الحرب الأولى التي يغطيها وائل الدحدوح، فمنذ التحاقه بقناة الجزيرة عام 2004، أي قبل عشرين عاماً، غطى أحداثاً كثيرة، وشهد خلال عمله على مقتل عدد من أفراد عائلته.

وفي تقرير يلخص مسيرته بثته الجزيرة، تحدث عن مقتل أكثر من 20 شخصا من أقاربه، بينهم أخوته وأبناء عمومته، في غارات إسرائيلية على مدى السنوات.

وقال: "هذه من اللحظات الصعبة في حياة الصحفي الفلسطيني أن يتوجه لنقل الحدث ولنقل الصورة ففي حدث معين يكتشف أن الحدث هو شقيقه أو ابن عمه".

AFP خلال جنازة المصوّر سامر أبو دقة

في تسجيل يتحدث الدحدوح عن اضطراره في أحيان كثيرة لإعطاء الأولوية لعمله، على حساب أسرته، وكيف اضطر خلال حرب غزة عام 2021 إلى توزيع أولاده على عدّة بيوت من بيوت أقاربه.

وقال: "لحظة التي يحتاجونك فيها الأشد احتياجا لك قوة الأب رمزية الأب دور الأب مفقود في أسرنا - نحن الصحفيين - وهذه ربما هي الميزة المؤلمة كما قلت عندما يحتاجونك يفتقدونك هذا مؤلم جداً".

وفي شريطة "خلف الكاميرا إنسان"، تتحدث زوجته الراحلة آمنة عن مصاعب عمل زوجها، وتقول: "أسوأ ما في العمل الصحفي لا توجد مواعيد لا حياة لا مناسبات اجتماعية"، فيمازحها قائلاً: "هل تريديني أن أترك العمل؟".

نورت قلب كل مواطن مصري، نورت بيتك ووطنك الثاني مصر يا أعظم معنى حقيقي لمعنى الوطن و المواطن والإنسان و الإيمان و الكبرياء و الإصرار والأمل والعزيمة والصبر …



نورت بلدك الثاني يا رمز الصمود الحق، و الإنتماء والانسانية، وليس فقط لكل مواطن فلسطيني، بل لكل مواطن يحيا في كل الدنيا… pic.twitter.com/P967mLhJk7 — Sherihan (@Sherihan) January 16, 2024

مصر التي تتزين اليوم بخروج الصحفي الكبير وائل الدحدوح من غزة الصامدة وشغالين اعلاميها مباركة هما نفسهم اللي بيقولوا المعبر مفتوح من عندنا، ويتحول خروج صحفي فقد اغلب عيلته فى الحرب و يحتاج للعلاج معجزة بس المعبر مفتوح طبعا برضه.

على بطنها تنور وعلي ضهرها تنور برضه — رشا عزب (@RashaPress) January 16, 2024

خلال عمله كمدير لمكتب الجزيرة ومراسلاً لها في غزة، غطى الدحدوح أيضاً استهداف برج كان يضمّ مكتب القناة وعدداً من وسائل الإعلام الأخرى، خلال رسالة مباشرة.

ويقول في تقرير للجزيرة: "انهار البرج وتحطمت كثير من الذكريات لكن بقيت الإرادة والعزيمة صامدة وظلت الصورة والصوت عالياً".

الدحدوح المولود عام 1970 أراد في شبابه أن يصبح طبيباً، ونال منحة لدراسة الطب في العراق، لكنه اعتقل عام 1988، عقب مشاركته في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وبقي في السجون الإسرائيلية سبع سنوات.

بعد خروجه من السجن، درس الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية في غزة، وبدأ في مجال الصحافة المكتوبة، في صحيفة القدس، حيث غطى الانتفاضة الثانية، لكنه انطلاقته الأهم كانت مع انضمامه لقناة الجزيرة.

بعيداً عن ميدان الصحافة، وقبل الحرب الأخيرة، كان الدحدوح المولود لعائلة مزارعين، يعمل في أرضه، ويعتني بالخضار والأشجار كل يوم قبل ذهابه إلى عمله في الميدان.

ومع مواصلته التغطية رغم الخسارات الشخصية التي لحقت به، صار الناس الذين يلتقونه خلال تغطيته الأحداث في غزة، يلتقطون الصور معه، خصوصاً الأطفال والشباب.

وفي فيلم بعنوان "وراء الكاميرا إنسان"، أنتج عام 2016، تحدث عن حمل الناس في غزة له على الأكتاف، خلال إحدى التغطيات.

وقال: "وجدت أن هذه أكبر جائزة ممكن أن أتلقاها، لأنه الناس وجدوا أنك كنت الوحيد عندما تخلى كل الناس عن هذا الشعب، وأنت كنت الوحيد ربما الذين شعروا أنك تدافع عنهم ولو بالصورة والكلمة والمعلومة".