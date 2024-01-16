القاهرة: عبر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، كبير مراسلي قناة الجزيرة القطرية بقطاع غزة، إلى مصر متوجها إلى قطر في رحلة علاج.

وكان نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي قد أكد لوكالة رويترز أن بعد تلقي النقابة طلبا من بعض المقربين من الدحدوح ليتواصلوا مع السلطات المصرية لتسهيل مروره من غزة عبر معبر رفح البري إلى الجانب المصري.

الدحدوح

وفي مقابلة تلفزيونية بثتها قناة القاهرة الإخبارية، عبر الدحدوح عن شكره للجهود التي تبذلها مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقال "إن شاء الله هذه الجهود كلها تتوج بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني وتنتهي هذه الحروب وهذه الآلام وهذه الأوجاع".

كما أكد خلال اللقاء عن نيته العودة لاستكمال عمله الصحفي فور انتهاء علاج إصابة يده التي تعرض لها في أثناء تغطيته قصفا إسرائيليا على منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفق تقرير نشر على موقع قناة الجزيرة في منتصف ديسمبر (كانون الأول).

يُذكر أن الدحدوح خسر عائلته وابنه الاكبر بقصف اسرائيلي. واعتبرت قناة الجزيرة ان إسرائيل عمدت لاستهداف عائلته وصحفيين مستقلين آخرين.