إيلاف من لندن: أزال النجم الكروي الإنكليزي السابق غاري لينيكر، منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، كان شاركه ويدعو إلى منع إسرائيل من ممارسة كرة القدم.

وشارك لينيكر (63 عامًا) منشورًا للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) يدعو إلى منع إسرائيل من ممارسة كرة القدم الدولية.

وقام مضيف برنامج (مباراة اليوم) على قناة بي بي سي التي يعتبر أبرز مذيعيها الآن، بإعادة تغريد منشور نشرته الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) على موقع أكس.

مقاطعة إسرائيل

في هذا المنشور، دعت الحملة إلى "ممارسة ضغط دولي عام ورسمي على الهيئات الرياضية الدولية" - بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية - لتعليق عضوية إسرائيل ومنعها من المشاركة في البطولات والألعاب الدولية.

ودعت المجموعة، التابعة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون، إلى المقاطعة "حتى تنهي إسرائيل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة حكم الفصل العنصري وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة". .

ونفت إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية حيث رفعت جنوب أفريقيا قضية ضدها.

ولم تعد إعادة التغريدة تظهر على حساب Lineker X، الذي لديه أكثر من 8.9 مليون متابع.

خبر وليس حملة

قالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه يعتقد أن لينيكر كان يعتقد أن المنشور كان خبرا عن حظر إسرائيل - وليس حملة لحظرها - ولم يكن يحاول اتخاذ موقف بشأن هذه القضية.

وقالت القناة إنه علمت أن بي بي سي لا تعتبر الحادث بمثابة انتهاك لإرشاداتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور، بعد أن أدت إعادة تغريد لينيكر لهذا المنشور إلى نشر مقال إخباري من قبل شبكة القدس الإخبارية تحت عنوان: "مذيع إنكليزي شهير يدعو إلى منع إسرائيل من ممارسة كرة القدم الدولية".

وشبكة القدس الإخبارية هي وكالة أنباء شبابية فلسطينية تأسست عام 2011، وسبق أن ورد أنها تابعة لحركة حماس.

لكن الوكالة، التي تدير أحد أبرز المواقع الإخبارية الفلسطينية على فيسبوك، تؤكد أنها مستقلة و"لا تتبع أي أيديولوجية محددة" باستثناء "قيم حرية الشعب الفلسطيني".

انتقادات

وأثارت إعادة تغريد لينيكر انتقادات من عدد من أعضاء البرلمان المحافظين، الذين أبدوا استياءهم بانتظام من منشورات مقدم البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تلقت انتقادات من الحملة ضد معاداة السامية ومقرها المملكة المتحدة، والتي كتبت: " لدى غاري لينيكر الكثير ليقوله عن الكثير من الأشياء، ولكن لا يبدو أن معاداة السامية واحدة منها".

واضافت: "في وقت يشهد مستويات قياسية من العنصرية ضد اليهود، لا يوجد أي صوت. لكنه وجد الوقت لتضخيم الدعوة لتعليق مشاركة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم في الألعاب الرياضية الدولية. أولوياته واضحة".

مبادىء بي بي سي

وكان لينيكر دعم تقريرًا جديدًا حول المبادئ التوجيهية الاجتماعية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والذي قال إن المذيعين البارزين يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية طالما أنهم لا يصلون إلى حد الحملات الانتخابية.

وجاء التقرير في أعقاب خلاف تورط فيه لينيكر بشأن منشور على موقع أكس انتقد فيه خطاب الحكومة بشأن طالبي اللجوء.

وتوضح قواعد بي بي سي الجديدة أنه لا يجوز للنجوم ذوي الأسماء الكبيرة تأييد حزب سياسي أو مهاجمته، أو انتقاد السياسيين الأفراد في المملكة المتحدة، أو التعليق على قضايا النقاش السياسي خلال فترة الانتخابات، أو القيام بدور رسمي في الحملات الانتخابية.

وبعد وقت قصير من الإعلان، شارك لينيكر منشورًا على أكس يقول: "كل شيء معقول جدًا"، متبوعًا برمز تعبيري ممتاز.