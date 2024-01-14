إيلاف من لندن: بمناسبة مرور 100 يوم على هجمات 7 أكتوبر، شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في لندن والمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن من غزة.

وتجمع المشاركون في ميدان الطرف الأغر في قلب العاصمة البريطانية، وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويحملون صور بعض الأشخاص الـ 105 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين.

كلمة هيرتسوغ

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الذي ظهر متحدثا للحشود عن بعد، إن "هذه المعركة ملك للعالم الحر كله".

وتأتي المسيرة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا متزايدة بشأن مقتل مدنيين في غزة. كما يتزامن حدث لندن مع مسيرة حاشدة تستمر 24 ساعة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وقال الرئيس هيرتسوغ للحشد: "في وجه أولئك الذين يرغبون في إخافتنا وإجبارنا على الصمت، وقفتم وتحدثتم بوضوح وفخر وعاطفة".

كما شكر هيرتسوغ الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر على تعبيرهم عن الدعم في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

متحدثون

وكان من بين المتحدثين الآخرين سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي. كما تم الوقوف دقيقة صمت.

وقال مشاركون في المسيرة لـ(بي بي سي) إنهم يشعرون بالقلق من نسيان الرهائن وأنهم شعروا بأنهم مجبرون على الحضور وإظهار الدعم لإسرائيل.

وقال أحد المنظمين للمسيرة إنه "لم يكن فخورا بكونه يهوديا أكثر من أي وقت مضى"، مما أثار الهتافات.

كما استمع الحشد إلى عضو البرلمان المحافظ اللورد بيكلز، المبعوث البريطاني الخاص لقضايا ما بعد المحرقة النازية، والنائب العمالي كريستيان ويكفورد، أحد مؤيدي أصدقاء إسرائيل في حزب العمال.

وقال اللورد بيكلز إنه يمكن إعادة بناء غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكن مثل هذه العملية لا يمكن أن تبدأ إلا إذا "أعدنا الرهائن إلى الوطن".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان من بين الحضور وقالت إنها "هنا للتضامن مع إسرائيل". وقالت "لقد مر 100 يوم منذ أن أخذ إرهابيو حماس أشخاصا أبرياء كرهائن، ونحن بحاجة إلى إعادتهم إلى وطنهم الآن".

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة، حيث اضطر الحاضرون إلى الانتظار في طوابير طويلة وتفتيش الحقائب قبل السماح لهم بدخول الساحة.

معاداة السامية

وجلبت الأسابيع التي تلت هجمات 7 أكتوبر ما وصفته شرطة العاصمة بأنه "زيادة هائلة" في الحوادث المعادية للسامية في لندن.

وشهد وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أيام في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق سراح 105 رهائن. وتعتقد إسرائيل أن حوالي 105 أشخاص ما زالوا على قيد الحياة في غزة، في حين أن عدداً آخر إما في عداد المفقودين أو من المعروف أنهم ماتوا.

وفي أعقاب الهجمات، شنت إسرائيل غزوًا بريًا وحملة قصف في غزة بهدف معلن هو تدمير حماس وإزاحة الجماعة عن السلطة في القطاع.

وفي يوم السبت، شارك الآلاف في مسيرة في وستمنستر دعما للفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء العملية ووقف إطلاق النار في غزة.

وتواجه إسرائيل أيضًا قضية أمام محكمة العدل الدولية، رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.