إيلاف من لندن: وسط تساؤلات ما إذا سيظل ريشي سوناك زعيماً لحزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة المقبلة، تسربت شائعات عن محاولات من داخل الحزب للإطاحة به لصالح زعيمة مجلس العموم بيني موردونت.

وأكد وزير النقل في الحكومة البريطانية مارك هاربر، اليوم الأحد، أن سوناك "سوف يأخذنا إلى تلك الانتخابات وسيوضح بوضوح شديد أننا حكومة لديها خطة. الخطة ناجحة، نحن نخفض التضخم، ونخفض الضرائب على الناس".

وقال الوزير هاربر لقناة (سكاي نيوز): "نحن الحزب الوحيد الذي لديه خطة للتعامل مع أولويات البلاد التي ستأخذنا إلى تلك الانتخابات وتحدد خيارنا."

وجاء في رد من محاور قناة سكاي نيوز تريفور فيليبس على كلام وزير النقل أن هذا ليس رأي بعض زملائه، الذين يُزعم أنهم يريدون استبدال السيد سوناك ببيني موردونت.

القرارات الصحيحة

ورد الوزير هاربر على الفور: "ما أود أن أقوله لجميع زملائي هو هذا. أقضي وقتي كوزير للنقل في التركيز على القيام بما أعتقد أنه الشيء الصحيح للبلاد، واتخاذ القرارات التي أعتقد أنها معقولة. هذا هو النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء أيضًا".

واضاف وزير النقل: "إن سوناك يركز على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى لو لم تكن تحظى بالضرورة بشعبية على المدى القصير."

وأكد هاربر من جديد أنه واثق من أن قرارات السيد سوناك ستؤتي ثمارها، وأنه "واثق من أننا سنفوز" في الانتخابات العامة.

شائعات

وعلى صلة، انتشرت شائعات هذا الأسبوع مفادها أن بعض أعضاء حزب المحافظين يفكرون في الإطاحة بريشي سوناك لصالح زعيمة مجلس العموم بيني موردونت.

ومع ذلك، لاحظت المحررة السياسية لقناة سكاي نيوز بيث ريغبي، أن هناك الكثير من المعارضة من مصادر حزب المحافظين في نهاية هذا الأسبوع حول هذه الادعاءات.