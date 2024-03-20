كييف: أكدت المخابرات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن كييف شنت هجوما بمسيّرات على قاعدة إنجلز 2 الروسية التي تضم مقاتلات نووية.

وتعرضت هذه القاعدة الجوية التي تقع في منطقة ساراتوف، إلى ضربات أوكرانية عدة.

هجمات سابقة

ففي 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هاجمت القاعدة مسيرة أوكرانية ما تسبب في إصابة 3 جنود فنيين روس، كانوا في المطار بجروح قاتلة.

وفي 5 كانون الأول (ديسمبر)، تعرضت القاعدة الجوية الواقعة قرب مدينة ساراتوف على بعد نحو 730 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو، لهجمات بطائرات مسيرة، قالت روسيا كذلك إنها أوكرانية.

وتعد هذه القاعدة استراتيجية في روسيا وتقع على بعد 14 كيلومترا (8.7 ميل) شرق ساراتوف، وهي قاعدة عمليات قاذفات القنابل الرئيسية، وموقع التشغيل الوحيد لروسيا للقاذفات الاستراتيجية "توبوليف تو -160".

وتضم القاعدة مدرجًا بطول 3500 متر (11500 قدم) وحوالي 10 أغطية كبيرة، وسميت على اسم مدينة إنجلز القريبة، والتي سميت بدورها على اسم الفيلسوف الشيوعي فريدريك إنجلز.

يذكر أنه يرتكز في قاعدة إنجلز الجوية التي تعرف كذلك بـ"إنجلز 2"، أسطول القاذفات الاستراتيجية بالكامل، ما يجعل من الصعوبة بمكان استهدافها.