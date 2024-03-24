مدريد: يبلغ الاسباني مانوليلو ألونسو 88 عاماً، ولكنه يملك شغفاً كبيراً تجاه ممارسة الرياضة، وتحديداً ألعاب القوى، ومسابقات العدو لمسافات متوسطة وطويلة، وهو لا يسعى فقط للحفاظ على صحته، بل يسعى كذلك لإثبات قدراته على المستوى التنافسي، ويجسد ألونسو ما يشبه المعجزة الطبية والرياضية.

الشاب الثمانيني

صحيفة ماركا المدريدية امتدحت "الشاب الثمانيني"، وقالت إنه يجسد المقولة الشهيرة أن العمر مجرد رقم، وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على مانوليلو ألونسو، الحائز على ميداليتين ذهبيتين، فهو يبلغ من العمر 88 عاما، والذي بلغ للتو 88 عاماً واحتفل بعيد ميلاده، في بطولة الأساتذة الأوروبية التي تقام هذه الأيام في مدينة تورون (بولندا)، داخل الصالات.

بطل 800 و 1500 م

وسبق أن فاز ألونسو بسباق 800 متر في فئة M85 ( أي فوق 85 عاما) يوم الخميس، محتفلا بعيد ميلاده الـ88 بأسلوب أنيق، وأنهى مشاركته هذا السبت بفوز آخر في سباق 1500 متر، في زمن يبلغ 4:26 دقيقة، وعلى الرغم من أن ألونسو يخوض هذه التحديات مع فئات عمرية قريبة منه، ولكنه يتميز عن الجميع بالرشاقة والسرعة، والحركة التي بالكاد يبدو معها تأثير العمر والزمن.