إيلاف من بيروت: أعلنت وزارة الشؤون العالمية الكندية أن كنديًا قتل في أوكرانيا. وكشفت تقارير لاحقة أن اسمه كان جان فرانسوا راتيل وأنه كان قائدًا لواء نورمان، وهو "قوة قتالية من متطوعين من عدة دول مختلفة يقودها أحد قدامى المحاربين في القوات المسلحة الأفريقية والذي يطلق عليه اسم "هرولف"، بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت".

في يناير 2023، قال الفيلق الأجنبي الأوكراني إن الكنديين كانوا "واحدة من أكثر الجنسيات عددًا" التي تقاتل في أوكرانيا. وتقول قناة "سي تي في نيوز" إنها تمكنت من تعقب "18 كنديًا على الأقل موجودون أو كانوا موجودين في أوكرانيا كمقاتلين أو كجزء من الجهود الإنسانية".

بلدان عدة

في 1 مايو 2023، قُتل كنديان يعملان في الفيلق الدولي الأوكراني، الذي كان ملحقًا باللواء الميكانيكي 92، في باخموت. خدم كلاهما في القوات المسلحة الكندية، لكنهما غادراه للذهاب إلى أوكرانيا. في ذلك الوقت، ذكرت قناة سي بي سي نيوز أنهما كانا الكنديين الرابع والخامس الذين قُتلوا في القتال في أوكرانيا. وبحلول نوفمبر، نشرت صحيفة "غلوب آند ميل" أنباء عن مقتل تسعة كنديين.

لم ترسل الحكومة الكندية هؤلاء المقاتلين. وكان أحد الكنديين الذين لقوا حتفهم "يقاتل إلى جانب مواطنين أميركيين توفيا أيضًا أثناء القتال في منطقة دونباس شرق أوكرانيا". ويزعم تحديث بتاريخ 14 مارس حول عدد المرتزقة الأجانب الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية، والتي لديها مصلحة في تعكير صفو هذه الأرقام، أن 1005 من المرتزقة الكنديين ذهبوا إلى أوكرانيا للقتال. وتدعي أن ما لا يقل عن 491 منهم – ما يقرب من النصف – قد قتلوا.

وكندا ليست الأولى في تلك القائمة. وفقا للتحديث الروسي، جاء 2960 مرتزقا من بولندا، وقيل إن 1497 منهم قتلوا. أما المرتبة الثانية فهي للولايات المتحدة حيث قتل ما لا يقل عن 491 من مرتزقتها البالغ عددهم 1113. يقول التحديث إن المقاتلين المرتزقة جاءوا من رومانيا والمملكة المتحدة العضوين في الناتو، في حين كانت فرنسا مصدرًا لعدد أقل من المقاتلين: قتل 147 مواطنًا فرنسيًا من 356 شخصًا ذهبوا إلأى أوكرانيا، وفقًا لروسيا.

صدقية مفقودة

في حين أن صدقية هذه الأرقام غير واضحة، إلا أن روسيا - التي لديها أيضًا غير روس يقاتلون نيابة عنها في أوكرانيا - تدعي أن 13 ألف أجنبي قاتلوا لصالح كييف وأن حوالي 6000 منهم ماتوا. ويقول الأوكرانيون إن فيلقهم الدولي يتكون من 20 ألف مقاتل من 50 دولة، لكن لديهم أيضًا مصلحتهم الخاصة في تضخيم الأرقام. وقال دانييل ديفيس، المحلل العسكري وكبير زملاء أولويات الدفاع، إنه لم ير أي تأكيد مستقل لهذه الأرقام. وقال ألكسندر هيل، أستاذ التاريخ العسكري في جامعة كالغاري، إنه لم يعثر على أي أرقام موثوقة أيضًا.

وفقًا لوثائق وزارة الدفاع الأميركية التي تم تسريبها في مارس 2023، كان هناك في ذلك الوقت ما لا يقل عن 97 من قوات الناتو الخاصة في أوكرانيا: 50 بريطانيا، و17 لاتفيا، و15 فرنسيًا، و14 أميركيًا، وهولندي واحد. وفي ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي تأكيد العدد، لكنه أكد وجود "وجود عسكري أميركي صغير" هناك.

لكن لا قوات أميركية فقط في أوكرانيا، بل يوجد أيضًا مسؤولون من وكالة الاستخبارات المركزية. وكشف تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 مسؤول حالي وسابق، عن وجود "العشرات" - أي ما لا يقل عن 40 - من ضباط الوكالة في أوكرانيا. وفي نص محادثة تم اعتراضها في 19 فبراير بين كبار مسؤولي القوات الجوية الألمانية، يقول أحد المسؤولين: "معروف أن هناك العديد من الأشخاص بملابس مدنية يتحدثون بلكنة أميركية".

قائمة موجودة

كشف هذا النص أيضًا وجود أفراد بريطانيين على الأرض. وفي معرض مناقشة كيفية تشغيل صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى في أوكرانيا، يقول أحد المسؤولين إن الألمان "يعرفون كيف يفعل الإنكليز ذلك، فلديهم العديد من الأشخاص في الموقع". أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة لديها قوات على الأرض: "إلى جانب العدد الصغير من الأفراد الموجودين لدينا في البلاد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي خطط للانتشار على نطاق واسع".

أضف إلى ذلك حصيلة القوات الفرنسية التي كشف عنها المستشار الألماني أولاف شولتس. وفي 26 فبراير، قال شولتز، مدافعًا عن قراره عدم إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا، إن الأمر سيتطلب وجود الألمان في أوكرانيا لمضاهاة تواجد نظيريهم البريطاني والفرنسي. وأوضح أن "ما يتم القيام به في مجال السيطرة على الأهداف وما يصاحبها من سيطرة على الأهداف من جانب البريطانيين والفرنسيين لا يمكن القيام به في ألمانيا".

وفي الثامن من مارس، أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن "جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا"، لكنه رفض "إدراج تلك البلدان في قائمة واحدة". لذا، ورغم أنه من المستحيل جمع الأرقام الموجودة في القائمة، ممكن، على الأقل، تأكيد وجود القائمة.

