دبي: اختارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب، أبوظبي كـ"عاصمة البيئة العربية 2023"، تقديراً للإنجازات التي حقَّقتها الإمارة، بقيادة هيئة البيئة - أبوظبي، في مجالات حماية البيئة، والجهود المتواصلة في مواجهة تبعات التغيُّر المناخي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الامارات "وام".

وعبَّر رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن اعتزازه باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023، مشيراً إلى أنَّ "الإنجازات التي حقَّقتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي يعود الفضل فيها للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لقيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

وقال الشيخ حمدان إنَّ هذا الاختيار يأتي ترجمة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات وقطاعات ومؤسَّسات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تولي اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة، وقد نجحت في تحقيق إنجازات متميّزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية".