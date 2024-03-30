بيروت: ارتفعت حصيلة قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا إلى 52، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد ومقرّه في المملكة المتحدة "ارتفعت حصيلة الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع قرب مطار حلب الدولي حيث بلغت 52 هم 38 من قوات النظام وسبعة من حزب الله اللبناني وسبعة سوريين من مجموعات موالية لإيران".

وكان المرصد قد أفاد الجمعة بمقتل 36 جنديًا سوريًا وسبعة عناصر في حزب الله.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الجمعة مواقع بينها "مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني" و"معامل كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية" في ريف حلب في شمال سوريا، وفق المرصد.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الحصيلة "من القتلى من قوات النظام تُعدّ الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية" منذ كثّفت الدولة العبرية استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية إثر اندلاع الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

واعتبر أن هذا الهجوم يعد "الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بأنها محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وجاءت الغارات على ريف حلب بعد ساعات من غارة إسرائيلية تسبّبت بمقتل شخصين في مبنى سكني قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وقال المرصد إن الضربات استهدفت منطقة السيدة زينب وهي منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران، ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني مقرات فيها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه زار شمال إسرائيل الجمعة للاطّلاع على "الإجراءات التي يتم اتّخاذها استعدادا لمزيد من عمليات التخلّص والتحرك في لبنان وسوريا وأبعد".

استهداف مواقع عسكرية

وأعلن حزب الله الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها اثنان قال إن استهدافهما جاء ردا على هجمات إسرائيل على دمشق وحلب.

في 19 آذار (مارس)، استهدفت ضربات إسرائيلية مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في محيط دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الشهر ذاته أنه استهدف "نحو 4500 هدف لحزب الله" في لبنان وسوريا، بما في ذلك "أكثر من 1200" بغارات جوية، منذ بداية الحرب في غزة.