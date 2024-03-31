دياربكر: بدأ الناخبون الأتراك التصويت الأحد لاختيار رؤساء بلدياتهم في انتخابات تشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب إردوغان العازم على استعادة اسطنبول بعد هزيمة 2019.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 7,00 (4,00 ت غ) الأحد في شرق تركيا، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فيما تبدأ عمليات التصويت في المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول وفي غرب تركيا بعد ذلك بساعة على أن تنتهي في الساعة 17,00 (14,00 ت غ).

والقى إردوغان (70 عاما) بكل ثقله في الحملة الانتخابية فجاب البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم.

وخاض شخصيا معركة مرشحه لاسطنبول مراد كوروم، وهو وزير سابق يفتقر إلى الشعبية، غالبا ما يظهر في لافتاته بجانب الرئيس.