دبي: أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة للتحريض على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة.

وقال قرقاش عبر منصة إكس:"الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة، معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".

وشهد الأردن السبت أعمال شغب خلال مظاهرات داعمة للفلسطينيين، تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأصدر الأمن العام الأردني، اليوم أيضا بيانا بشأن أحداث الليلة الماضية قائلا إنها "شهدت محاولات اعتداء وتخريب وإساءة لرجال الأمن وإغلاق للطرق شارك فيها أشخاص تعمدوا ذلك".

الأمن وضبط النفس

وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "رجال الأمن العام خلال ذلك تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات المشاركات، إلا انه ومع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق، وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والإساءة فقد تم القبض على عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن المديرية ستقوم بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها".