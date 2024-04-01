أحيا الآلاف في الثلاثين من آذار (مارس) الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، الذي شهد في عام 1976 انتفاضة شعبية لأهالي دير حنا وعرابة وسخنين في الجليل الأسفل، وقتل فيها 6 فلسطينيين احتجاجاً على قرار إسرائيلي بمصادرة أراضيهم في سهل البطوف، الممتد من جنوبي قضاء عكا إلى صفورية شمال الناصرة وجبالها، والذي يعد من أخصب الأراضي الزراعية.

وأدت الاحتجاجات حينها إلى تراجع إسرائيل عن مصادرة الأراضي.

صادفت ذكرى إحياء يوم الأرض هذا العام، الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 32 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع، وقُتل نحو 1,200 شخص فب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

لا تقتصر مسيرات يوم الأرض على الفلسطينيين في أراضيهم منذ عام 1948، ويقدر عددهم بنحو مليون و400 ألف نسمة، وفق وكالة فرانس برس، إذ يشاركهم فلسطينيون في الضفة الغربية وأنحاء العالم، إضافة للمتضامنين معهم.