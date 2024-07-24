خاص - إيلاف: في إطار الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، تقدم "إيلاف" و"إيلاف المغرب" ملفًا خاصًا يتناول هذه المناسبة الوطنية بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات.



اليوبيل الفضي للملك محمد السادس





هذا الملف الخاص يجمع بين وزراء ووزراء سابقين وشخصيات سياسية ومثقفين وإعلاميين لتقديم رؤى وتحليلات حول مسيرة العاهل المغربي والإنجازات التي تحققت خلال فترة حكمه.

ومن بين المشاركين في هذا الملف:





عبد اللطيف وهبي | وزير العدل (@Ouah1Abdellatif)





محسن الجزولي | الوزير المنتدب المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية @mohcine_jazouli





محمد بن عيسى | وزير الخارجية الأسبق، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة





مصطفى الخلفي | وزير سابق، مؤسس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة (@mustapha_khalfi)





لحسن حداد | كاتب، وزير سابق، عضو في مجلس المستشارين (@Lahcenhaddad)





محمد نبيل بنعبد الله | أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية) - (@MohammedNabilB4)





لطيفة أخرباش | رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري





أمينة بوعياش | رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (@AminaBouayach)





عبد السلام الصديقي | باحث اقتصادي ، وزير سابق





الصديق معنينو | كاتب صحافي وكيل وزارة الاعلام ومدير التلفزيون سابقا





مبارك ربيع | كاتب وروائي





محمد سالم الشرقاوي | مدير وكالة بيت مال القدس المكلف





عبد الحميد جماهري | مدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي





الحبيب بلكوش | خبير في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية





محمد معزوز | أستاذ باحث وكاتب (@m_elmazouz)





لحسن لعسيبي | كاتب صحافي (@laassibi01)





عبد الله محمدي | كاتب صحافي (@aloukali)





منصف اليازغي | الباحث المتخصص في السياسة الرياضية (@DrLyazghi)





فاطمة نوق | كاتبة صحافية





إحسان الحافظي | استاذ جامعي، خبير في الشؤون الامنية (@IhssaneElhafidi)