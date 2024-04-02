بغداد: أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية الثلاثاء القبض على متهمين قاما بالدكات العشائرية وترويع المواطنين في بغداد. وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد/ جانب الكرخ، نفذت بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية/ الفرقة الثانية عملية نوعية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يقومان بكتابة عبارات (مطلوب) وتنفيذ الدگات العشائرية لترويع المواطنين".

واضافت ان "القوة ضبطت بحوزتهما منشورات تابعة الى حركات دينينة متطرفة"، مشيرة الى ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".