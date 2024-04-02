القاهرة: أبدت إسرائيل مرونة بعدد من النقاط أثناء المفاوضات، بعدما استؤنفت محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الأحد، بالقاهرة.

وقالت مصادر إن هناك مقترحا لإنشاء 3 ممرات آمنة إلى شمال غزة لعودة النازحين على مراحل.

كما بينت أن إسرائيل طالبت بوسيلة تسمح للوسطاء بمعرفة وضع المحتجزين في غزة.

إمكانية إحراز تقدم

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت اليوم، إن مفاوضات الهدنة في القاهرة تسير بشكل إيجابي.

كما لفتت إلى إمكانية إحراز تقدم في الأيام المقبلة خاصة في ملف عودة السكان إلى شمال غزة.

كذلك تابع: "لقد قطعنا شوطا طويلا هذه المرة أيضا، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوفد المفاوض المكون من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي سيعود اليوم من القاهرة بعد صياغة مقترح جديد للهدنة وتبادل المحتجزين.

وقال مكتب نتانياهو في بيان مقتضب إنه يتوقع من الوسطاء أن يعملوا بجدية أكبر مع حماس لدفع المفاوضات لصالح التسوية.

أتت هذه التطورات في وقت تكثف فيه إسرائيل وحماس المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر بغية تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً من أصل 130 ما زالت الحركة الفلسطينية تحتجزهم في غزة.

يذكر أن حماس تتمسك بعودة النازحين إلى الشمال، فضلاً عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.