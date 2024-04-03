إيلاف من لندن: أثار الهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة، والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، تساؤلات جديدة حول الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل حربها ضد حركة حماس في غزة.

وفي رسالة بالفيديو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي إن النتائج الأولية للتحقيق خلصت إلى أن الهجوم كان "خطأ" أعقب "خطأ في التعرف على الهوية، ليلاً، أثناء الحرب، في ظروف معقدة للغاية".

وقال: "لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك". مازلنا لا نملك تفاصيل حول الخطأ المزعوم في تحديد الهوية أو كيفية الموافقة على تنفيذ الضربة، حيث أصابت قافلة تحمل بوضوح شعار المطبخ المركزي العالمي.

وأصيبت السيارات الثلاث بشكل منفصل، وقالت المنظمة إنه تم تنسيق تحركات المجموعة مع الجيش الإسرائيلي، على وجه التحديد لمنع حدوث شيء مثل ما حدث.

مقتل 3 بريطانيين

وكان ثلاثة من القتلى مواطنين بريطانيين، وكان أحدهم مواطنًا أمريكيًا كنديًا بينما جاء الآخرون من أستراليا وبولندا وغزة. وكان رد فعل تلك الدول غاضبا، وطالبت بالتفسيرات والمساءلة.

وكانت إسرائيل تواجه بالفعل ضغوطا دولية مكثفة وسط المعاناة الهائلة في غزة، حيث تخضع تصرفات الجيش للتدقيق، حيث قُتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وتمت تسوية أحياء بأكملها بالأرض وتدمير أكثر من 100 ألف فلسطيني وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا.

واتهمت الجمعيات الخيرية وبعض حلفاء إسرائيل إسرائيل بعدم بذل ما يكفي من جهد لحماية المدنيين، وتعمد إبطاء دخول المساعدات الإنسانية وإيصالها، واستخدام المساعدات كسلاح – وهي ادعاءات ترفضها الحكومة الإسرائيلية.

الموقف البريطاني

وفي الوقت نفسه، كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه أبلغ الزعيم الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الوضع في المنطقة "لا يطاق على نحو متزايد".

وقال سوناك لصحيفة ذا صن: "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وكنت واضحًا معه أن الوضع لا يطاق على نحو متزايد، وما نحتاج إلى رؤيته بشكل عاجل هو إجراء تحقيق شفاف في ما حدث، ولكن أيضًا زيادة كبيرة في عدد الضحايا".

وأكد سوناك مطلوب ليس فقط زيادة كمية المساعدات التي تدخل غزة وإزالة الحواجز، ولكن أيضًا العمل بشكل أوثق مع وكالات الإغاثة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى.

تعزية كاميرون

وقال وزير الخارجية اللورد كاميرون، متحدثا من بروكسل أثناء حضوره اجتماعا لحلف شمال الأطلسي، إنه أرسل "تعازيه" لأسر الضحايا، و"أفكارنا يجب أن تكون معهم".

وأضاف: "أرحب بما قاله لي وزير الخارجية الإسرائيلي أمس بشأن إجراء تحقيق كامل وعاجل وشفاف في كيفية السماح بحدوث هذا الحدث المروع، ونريد أن نرى ذلك يحدث بسرعة كبيرة".

وفي أعقاب المأساة، دعا الديمقراطيون الليبراليون في المملكة المتحدة إلى تعليق صفقات الأسلحة مع إسرائيل.

