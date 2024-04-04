بيروت: تخطى عدد المقاتلين الذين قضوا في الحرب الدائرة في جنوب لبنان، عدد مقاتلي "حزب الله" الذين قتلوا في حرب تموز (يوليو) 2006، رغم الفارق الكبير بين طبيعة المعركتين، حيث وصف "حزب الله" المعركة الأخيرة بأنها "جبهة مساندة ودعم" لقطاع غزة، بينما كانت حرب عام 2006 "حرباً مفتوحة"، وامتدّت على سائر الأراضي اللبنانية.

ويخوض "حزب الله" معركة ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على إيقاع حرب غزة، وبقيت العمليات محصورة في إطار جغرافي لا يتخطى السبعة كيلومترات على ضفتي الحدود، مع استثناءات، حيث غالباً ما تنفذ إسرائيل ضربات في مناطق أبعد عبر سلاح الجو الذي نفذ استهدافات مباشرة لسيارات ومبانٍ في البقاع (شرق لبنان) وساحل الشوف والضاحية الجنوبية لبيروت، وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط".

279 قضوا في الجنوب

وارتفع عدد المقاتلين الذي قتلوا في الجبهة اللبنانية، إلى 279 مقاتلاً قضوا في جنوب لبنان وشرقه جراء ضربات إسرائيلية واستهدافات مباشرة وغير مباشرة. وقال الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"الشرق الأوسط" إن هؤلاء ينقسمون إلى 260 مقاتلاً نعاهم "حزب الله"، و14 مقاتلاً نعتهم "حركة أمل"، و3 مقاتلين نعتهم "الجماعة الإسلامية"، ومقاتل نعاه "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، فضلاً عن عسكري في الجيش اللبناني نعاه الجيش.

قتلى حرب تموز 250

وتخطى عدد القتلى المعلن منذ 8 أكتوبر، الأرقام المعلنة لعدد المقاتلين الذين قضوا في حرب تموز 2006. وتشير التقديرات لدى مطلعين على أجواء "حزب الله" إلى أن عدد المقاتلين الذين قتلوا في حرب تموز يقارب الـ250 مقاتلاً، ولم يتخطَّ هذا العدد، بينما ناهز عدد المدنيين اللبنانيين القتلى، الـ1200 مدني.

ويوضح شمس الدين أن "حزب الله" في الحرب الأخيرة، يعلن عن سائر المقاتلين وينعاهم "شهداء على طريق القدس" ويتضمن بيان النعي الاسم، واللقب العسكري، والعمر، والصورة، والبلدة التي يتحدر منها.

أما في حرب تموز، فلم يشمل هذا الإجراء سائر المقاتلين، حيث لم يُعلن رسمياً في ذلك الوقت إلا عن 65 مقاتلاً تم الإعلان عن تاريخ ميلادهم وتفاصيل أخرى. ويؤكد شمس الدين أن العدد اليوم، يتخطى عدد القتلى المعلن عنهم في حرب تموز والتقديرات المتصلة بها.

ويشدّد في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن حرب تموز "دامت 33 يوماً"، بينما هذه الحرب تمتد منذ نحو 6 أشهر، وهو أمر يساهم حكماً في رفع عدد القتلى.

وتستخدم إسرائيل في هذه الحرب معظم الأسلحة التي سبق واستخدمتها في حرب تموز، مثل الغارات الجوية والقصف المدفعي، والتي أدت إلى تدمير كبير في المنطقة الحدودية، وزادت عليها الترسانة المتطورة من الصواريخ الدقيقة والقنابل الموجهة والذخائر التي تطلقها مسيرات متطورة جداً تلاحق المقاتلين في الميدان. لكن إسرائيل لم تقم بتوغّل بريّ، كما حدث في حرب تموز، ولم تستخدم القصف من البحر، مثل عام 2006.

وإضافة إلى 279 مقاتلاً، ثمة مقاتلون فلسطينيون آخرون قضوا في المعركة نعتهم "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، كما سجل مقتل 66 مدنياً لبنانياً حتى الآن.

وينقسم هؤلاء إلى 23 امرأة، و15 رجلاً، و8 أطفال، و3 صحافيين و18 مسعفاً، وفقاً لأرقام "الدولية للمعلومات"، وهي مؤسسة دراسات وإحصاءات لبنانية.