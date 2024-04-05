عرف إيناكي ويليامز دائمًا أن شقيقه نيكو كان شخصًا مميزًا، حتى لو كان شقيقه الأصغر يشعر بالتوتر الشديد لدرجة أنه كان يطلب من إيناكي، وهو بالفعل نجم في بلباو، عدم مشاهدة مبارياته مغ فئة الشباب في أكاديمية نادي أتلتيك.

لقد ساعد في تربية نيكو بينما كان والديهما يعملان بلا كلل لتغطية نفقاتهما، ولكنه مهد الطريق أيضًا لأخيه وأبناء المهاجرين الآخرين لتمثيل النادي الذي تتمثل سياسته في إشراك اللاعبين المولودين أو الذين نشأوا في إقليم الباسك، مما يعني أن المجتمع يغلب عليه ذوي البشرة البيضاء تاريخياً.

ولم يكن إيناكي (29 عاما) أول لاعب من أصول أفريقية يمثل النادي - بل كان جوناس راماليو، ابن لأب أنجولي وأم من الباسك، في عام 2011 - لكنه أول لاعب أسود يثبت نفسه في سان ماميس، بعد أن لعب أكثر من 300 مباراة في الدوري الإسباني، بما في ذلك 251 مباراة على التوالي بشكل غير مسبوق.

نيكو، الذي يصغره بثماني سنوات، أصبح الآن، على حد تعبير إيناكي، "يحدث ضجة في كرة القدم" أيضًا، وأي أعصاب يشعر بها الصغير هذه الأيام يتم توجيهها إلى تحقيق أحلام طفولته في تقديم الأداء خلال هذه المرحلة المهمة جنبًا إلى جنب مع أخيه الأكبر ومعلمه ووصيه.

وقال إيناكي لبي بي سي سبورت: "باعتباري أخا أكبر، أشعر بالفخر حقا عندما أرى كيف تطور، وكيف يتحسن كلاعب كرة قدم، ليس لديه سقف". "أنا هنا لمساعدته وتعليمه ومنحه كل ما يحتاجه."

إنها رحلة بدأت منذ زمن طويل، ومسافة طويلة من بلباو. كانت والدتهم ماريا حاملاً بإيناكي عندما غادرت غانا مع الأب فيليكس بحثًا عن حياة أفضل.

عبر الزوجان جزءًا من الصحراء حافيا القدمين، ولم يعلم إيناكي بالقصة الكاملة إلا عندما كان في العشرين من عمره، كان يعلم أن والده يعاني من مشاكل في باطن قدميه، ولكن لم تكن الرمال الحارقة هي السبب.

وتمكن فيليكس وماريا من الوصول إلى إقليم مليلية الإسباني في شمال أفريقيا، بعد أن قفزا فوق السياج الحدودي، لكن الحرس المدني اعتقلهما.

ونصحهم أحد المحامين بالكذب والقول إنهم من ليبيريا التي مزقتها الحرب وطلب اللجوء السياسي.

قام بترتيب المساعدة في بلباو من الكاهن الكاثوليكي إيناكي ماردونيس، الذي التقى بالزوجين في محطة سكة حديد أباندو عندما كانت ماريا حامل في شهرها السابع، ووجد لهما شقة ونقلهما إلى المستشفى من أجل ولادة إيناكي.

قام ماردونيس بتعميد نجم المستقبل، حتى أنه أعطاه قميصه الأول لكرة القدم، وأصبح الأب الروحي له.

هو الذي أخذ إيناكي اسمه منه.

BBC Sport

لا يعني ذلك أن الاستقرار في إسبانيا جعل الحياة سهلة بالنسبة للعائلة، لقد تم منحهم سكنًا حكوميًا في بامبلونا وعملوا في كل الوظائف التي كان بإمكانهم القيام بها.

انتقل فيليكس إلى لندن بحثًا عن المزيد من الفرص، حيث عمل في البوابات الدوارة في ستامفورد بريدج في تشيلسي، وتدخل إيناكي - الذي كان لا يزال طفلاً - لمساعدة والدته في تربية نيكو.

يقول إيناكي، الذي كان سيساهم في تمويل الأسرة من خلال تحكيم مباريات كرة القدم قبل أن تكون موهبته في الرياضة كافية لإعادة فيليكس إلى المنزل وإنهاء بحثه عن عمل: "كان علينا أن نعاني كثيرًا".

"الحمد لله أننا جميعًا هنا معًا الآن، ونعيش حياة جيدة حقًا. ويستطيع والداي رؤية أبنائهما وهم يزدهران، ولهذا السبب أتوا إلى هنا. كل ما نقوم به هو من أجل والدينا."

كان إيناكي على رادار أتلتيك لعدة سنوات قبل أن ينضم رسميًا إلى فريق الشباب بعمر 18 عامًا، وقد ظهر لأول مرة بعد ذلك بعامين في ديسمبر 2014، وهو يرتدي نفس القميص الأحمر والأبيض الذي كان يرتديه عندما كان صبيًا.

يوضح المدير الرياضي لنادي أتلتيك ميكيل غونزاليس: "لقد عاش إيناكي حياة صعبة للغاية عندما كان صغيرًا جدًا"، "إنه يعرف ما هي مسؤوليته، لذا يمكنك رؤيته كبطل خارق، والدته كذلك بالتأكيد".

ستكون ماريا موجودة دائمًا لمشاهدة مباريات أولادها، حيث انضم نيكو إلى الأكاديمية بعمر 12 عامًا، عندما كان إيناكي قد انضم بالفعل إلى الفريق الأول، وبدأ في رسم طريقه الخاص نحو النجومية.

يقول مدرب أتلتيك السابق جايزكا جاريتانو: "كان من المذهل مشاهدته وهو يلعب". "لقد كان سهلاً للغاية، لقد كان سريعًا جدًا، وسرعته لا تصدق، وحتى أكثر مهارة من أخيه الأكبر.

"كانت والدتهم هي المفتاح لتطورهم، ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضًا في طريقتهم واحترام الجميع، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم، وخاصة إيناكي.

"عاش إيناكي هذا الوضع في المنزل بصعوبة شديدة، دون أي أموال".

"شخصية إيناكي بناء على ذلك الوقت؛ متواضع للغاية، ويحاول دائمًا التعلم من المدربين، وهو محترم للغاية".

وسيحاول الأخوان يوم السبت مساعدة أتلتيك بيلباو على الفوز بأول لقب كبير منذ 40 عامًا عندما يواجهون ريال مايوركا في نهائي كأس الملك في إشبيلية.

Reuters

ومن المتوقع أن يسافر أكثر من 100 ألف مشجع جوا أو بالسكك الحديدية أو بالسيارة لمدة ثماني ساعات، معظمهم بدون تذاكر، وإذا عاد أتلتيك بالكأس، فسيتم تخليد أسطورة الأخوين ويليامز.

أهمية النادي واضحة، خاصة في مقاطعة بيزكايا الباسكية.

نادي أتليتك بيلباو هو مؤسسة ملمة في جميع جوانب الحياة اليومية، حصل كل طفل يولد في المنطقة عام 2023 على قميص النادي احتفالاً بالذكرى الـ 125 لتأسيسه، شبكة الشباب لديهم واسعة جدًا لدرجة أنهم يضمون أكثر من 160 ناديًا وكل فتى يلعب كرة القدم في مستوى أقل من 11 عامًا يتدرب في قاعدة ليزاما بالنادي مرة واحدة على الأقل هذا الموسم.

كما قال المدير الرياضي جونزاليس: "أول أغنية تتعلمها هي أغنية أتلتيك، أول قميص تمتلكه هو قميص أتلتيك، أول مرة لك في ملعب كرة القدم تكون دائمًا في سان ماميس."

بعد ظهوره الودي مع إسبانيا في عام 2016، اختار إيناكي بدلاً من ذلك تمثيل غانا على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه، التزم نيكو بالكامل مع إسبانيا، حيث شارك في أربع مباريات في كأس العالم 2022 في قطر.

نادي أتليتك في قلب ذلك يوفر دروسًا في اللغة الباسكية لجميع الموظفين ويحتفل بتاريخ وثقافة الباسك.

حتى الأشخاص الذين ليس لديهم اهتمام عام بكرة القدم يرون الفريق كوسيلة للتعبير عن هويتهم والشعور بالانتماء، "الديانة"، يسميه أحد سائقي سيارات الأجرة، سيكون لديه حفل زفاف يوم السبت ولكنه سينضم إلى العروس والعريس أمام التلفزيون لبدء المباراة في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

يوضح لاعب خط الوسط أندير هيريرا: "في بعض الأحيان تجد أشخاصًا لا يحبون كرة القدم حقًا، لكنهم يظلون من مشجعي أتلتيك".

"هذا أمر فريد من نوعه في العالم، ترى أشخاصًا كانوا حاملي التذاكر الموسمية طوال حياتهم ولا يشاهدون المباريات الأخرى، بل يشاهدون فريق أتلتيك فقط.

"في بلباو، تجد امرأة تبلغ من العمر 60 أو 70 عامًا، توقفك في الشارع وتقول لك إن علينا الفوز بالكأس وعلينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".

الآن المدينة مزينة باللونين الأحمر والأبيض، تتدلى الأعلام من نوافذ الشقق والمكاتب والمباني، وتم تزيين إحدى محطات المترو مثل سان ماميس، مع خلفية من المشجعين الذين يراقبون القادمين والمغادرين.

كان الأطفال يسلمون رسائل إلى المقر الرئيسي لنادي أتلتيك - قصر إيبايجان الكبير - ليفتحها اللاعبون عندما يصلون إلى إشبيلية.

في بار ليديسما، حيث يجتمع بينا لوس إناكيس، وهو نادي مشجعين مخصص للأخ الأكبر ويليامز، يمكنك تناول رقائق البطاطس الرياضية واحتساء البيرة التي تحمل علامة النادي.

BBC Sport نادي مشجعين مخصص للأخ الأكبر ويليامز

وبالقرب من الملعب، في قلب المدينة، ترفرف اللافتات، بل ويرتدي تمثال عرض الملابس فستان زفاف عليه وشاح رياضي في نافذة متجر لبيع فساتين الزفاف.

لقد كان النادي وصيف الشرف مرات عديدة منذ فوزه الأخير بكأس الملك عام 1984.

لعب الأخوان، اللذان يلعبان على جانبي خط الهجوم، دورًا أساسيًا في مسيرة الكأس هذه، مباشرة بعد خروج غانا من كأس الأمم الأفريقية، عاد إيناكي عبر باريس ليصل إلى بلباو في الساعة 11 صباحًا في يوم مباراة ربع النهائي ضد برشلونة.

لقد خرج من مقاعد البدلاء في ذلك المساء ليسجل في الوقت الإضافي قبل أن يصنع لنيكو الفوز 4-2.

ثم، في مباراة الإياب في نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، ساعدوا بعضهم البعض مرة أخرى. ابتهجت سان ماميس، "الكاتدرائية".

يقول هيريرا: "فيما يتعلق بكرة القدم، فهم أساسيون"، "لكن على الجانب الشخصي، إنهم رجال رائعون، إيجابيون دائمًا، ومبتسمون دائمًا.

"حتى عندما يتجادلون، وهو ما رأيناه عدة مرات، مثل مناقشة الأخ، فهو أمر مضحك للغاية بالنسبة لنا ونحن نحب ذلك".

فقط لا تذكر لا جابارا.

في الثمانينيات الناجحة، عندما فاز فريق أتلتيك بلقبين متتاليين والثنائية في عام 1984، أصبح من التقاليد للاعبين الاحتفال على متن قارب على نهر نيرفيون.

ويعتقد البعض أن الحديث عن ذلك منذ ذلك الحين أصبح نحسًا.

وتظهر صور تلك الانتصارات مدينة صناعية مختلفة في بلباو، وهي الآن مركز مبتكر للهندسة المعمارية المعاصرة مع متحف غوغنهايم، الذي يقع على ضفة النهر حيث كان يوجد مصنع ذات يوم، قبل أن يتم تجديده.

يعكس نادي كرة القدم التغيير ويتقبله أيضًا، في جميع أنحاء نظام الشباب، يوجد الآن لاعبون انتقل آباؤهم من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو أي مكان آخر، انضم لاعب الوسط جونيور بيتا، المولود في ساحل العاج، إلى تشكيلة الجولة الموسم الماضي. في الصيف، سينضم الجناح ألفارو جالو من براغا، وهو من أصل غيني وانتقل إلى بيزكايا عندما كان طفلاً.

يوضح الصحفي بينات جوتيريز: "لقد كان ذلك مجرد جزء من العملية التاريخية للبلاد". "لقد استقبلت بلاد الباسك الكثير من المهاجرين من قبل، لكنهم كانوا يأتون من أجزاء أخرى من إسبانيا، لذلك كانوا في الغالب من البيض.

"بدأ المهاجرون الأفارقة في القدوم في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وربما كان التدفق الأكبر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان الرجال الأصغر سنًا فقط هم الذين لم يكونوا مستعدين لبدء مهنة رياضية هنا.

"لقد كانت عملية حتى نرى أبناء أو حتى أحفاد هؤلاء المواطنين الباسكيين الجدد الذين بدأوا يمثلون أهمية حقيقية لأتلتيك".

بدأت سياسة اختيار الباسك بالكامل للنادي بعد نزاع حول استخدام أتلتيك للاعبين الإنجليز في كأس الملك عام 1911، ومع قيام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بوضع قاعدة في الموسم التالي تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا إسبان، ذهب فريق أتلتيك المتضرر خطوة أخرى إلى الأمام.

من خلال العناد والنجاح، نجح الاختيار من بين عدد سكان يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة لأكثر من قرن من الزمان - ولم يهبط أتليتيك قط من الدرجة الأولى في إسبانيا ولا يتأخر سوى أمام ريال مدريد وبرشلونة من حيث الجوائز.

ويصفها النقاد بأنها معادية للأجانب أو عنصرية، ويستشهد البعض بحالة ميغيل جونز، وهو مواطن من بلباو ولد في غينيا الاستوائية وتدرب مع النادي، ومع ذلك، كانت السياسة في ذلك الوقت تتطلب أن يكون اللاعبون مولودين محليًا، لذلك تم التخلي عن جونز واستمتع بمسيرة مهنية ناجحة في أتلتيكو مدريد في الستينيات.

ونفى جونز نفسه مزاعم العنصرية، مستشهدا باللاعبين البيض الذين واجهوا نفس المصير، واحتفل بظهور إيناكي قبل وفاته في عام 2020، وربما يكون إرث الأخوين ويليامز أكثر تأثيرا من الكأس.

يقول جايزكا أتكسا، المؤسس المكسيكي المولد لمجموعة مشجعين تحمل اسم فريد بنتلاند، المدرب الإنجليزي الأسطوري السابق للنادي: "لقد كان من المفيد للغاية أن نرى كيف تطور فريق أتلتيك مع مرور الوقت".

وأضاف: "الرياضة هي انعكاس لمجتمعنا هنا، ورؤية الأخوين ويليامز يزدهران يعني أن أي مهاجر أو ابن مهاجر لديه فرصة جيدة للعب في نادينا".

"هذا يفتح احتمالات واسعة فيما يتعلق بما يمكن أن يصبح عليه أتلتيك في العقود القليلة المقبلة."

إلى متى سيستمرون في الازدهار معًا هو موضوع نقاش، نيكو، الذي يرتدي شعار "وليامز جونيور" على ظهره، يحظى بشعبية كبيرة، لا سيما من تشيلسي، حيث مزق والده التذاكر ذات مرة.

هدف فردي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا ضد أتلتيكو في ديسمبر، كان واحدًا من ستة أهداف سجلها في 29 مباراة مع أتلتيك هذا الموسم، كما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب التمريرات الحاسمة في الدوري الأسباني.

يقول المدير الرياضي جونزاليس: "إن إيناكي يساعد نيكو كثيرًا في كل شيء". "نيكو لاعب جيد جدًا، لكنه لا يزال صغيرًا جدًا ويمكنك أن تتخيل الكثير من الضجيج حوله مع الأندية والوكلاء، لكن إيناكي هو أفضل مثال على العمل الجاد".

يمكن لعشاق الألعاب الرياضية أن يقبلوا على مضض رحيل اللاعب النجم طالما أنهم يباعون بأموال كثيرة، إيميريك لابورت، رحل بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي، على سبيل المثال. وكان من المقرر أن ينتهي عقد نيكو السابق في يونيو 2024، لكنه وقع في ديسمبر على تمديد حتى عام 2027، تحت إشراف شقيقه.

يقول غونزاليس: "بالطبع كان إيناكي مشاركًا أيضًا في هذه القرارات مع عائلته". "إنهم يشعرون بحالة جيدة للغاية هنا في بلباو، إنهم يؤمنون بالمشروع، إنهم سعداء جدًا بالفريق، بالمدرب، بكل شيء، لديهم أيضًا حب المشجعين.

"بالتأكيد، في نادٍ آخر، كان من الممكن أن يذهب نيكو مجانًا إلى أحد أندية دوري أبطال أوروبا، أو كسب المزيد من المال أو الفوز بالمزيد من الألقاب، لكن في هذه اللحظة لديه شعور بأنه يجب عليه الاستمرار هنا وإيناكي شخص مهم جدًا بالنسبة له"، لاتخاذ أفضل القرارات في مسيرته المهنية".

على أية حال، نيكو وإيناكي لديهما عمل غير مكتمل في بلباو، نهائي الكأس للفوز به - من أجل الجماهير، من أجل المدينة، من أجل النادي، من أجل فيليكس وماريا.