إيلاف من لندن: أطلقت هيئة تنظيم البث البريطانية تحقيقًا في خرق القواعد المزعوم من قبل وزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض لجهة عمله كمقدم برنامج إذاعي.

وقال تقرير إنه تم تقديم ما مجموعه 53 شكوى بشأن برنامج وزير خارجية الظل ديفيد لامي على قناة ال بي سي LBC، حيث تبحث الهيئة التنظيمية (أوفكوم - Ofcom) فيما إذا كان قد خرق القواعد المتعلقة بعمل السياسيين كمذيعين إخباريين.

وحسب (سكاي نيوز) يجري التحقيق في برنامج إذاعي يستضيفه وزير خارجية الظل ديفيد لامي من قبل الهيئة بعد أن تلقى أكثر من 50 شكوى.

انتهاك قواعد

وقالت هيئة مراقبة البث إنها تبحث فيما إذا كان البرنامج الذي تم بثه على قناة إل بي سي يوم الجمعة العظيمة "ينتهك قواعدنا بشأن عمل السياسيين كمقدمي أخبار".

وكان وزير خارجية الظل في حزب العمال قدم "برنامج صباح الأحد" الذي كان أذيع من المحطة العام 2022 إلى جانب عدد من مقدمي البرامج وخصوصا ايام الإثنين حين تكون العطلة الرسمية التي تسمى (عطلة البنوك Bank Holidays).

ويُظهر سجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان أن السيد لامي يكسب حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل حلقة، وقد شهد آخر تسجيل له دفع 5460 جنيهًا إسترلينيًا مقابل خمسة عروض في يناير.

الأعلى أجرا

وإلى جانب عدد من التزامات التحدث الأخرى، غالبًا ما يُستشهد به باعتباره النائب العمالي الأعلى أجرًا عن عمله خارج البرلمان. وأكدت هيئة البث Ofcom على موقعها على الإنترنت أنه تم تقديم 53 شكوى بشأن العرض المحدد في 29 مارس.

وأثناء البث، أعلن لامي خبر استقالة زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، السير جيفري دونالدسون، من منصب رئيس الحزب بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية تاريخية، وهي اتهامات من المفهوم أنه "يعارضها بشدة".

ومع ذلك، لم تؤكد Ofcom بعد أن هذا هو سبب الشكاوى أو التحقيق.

ويشار إلى أن عددا متزايدا من السياسيين البريطانيين بدأوا في استضافة برامجهم التلفزيونية والإذاعية الخاصة في السنوات الأخيرة، مع ظهور أمثال أنجيلا راينر من حزب العمال وويس ستريتنغ على قناة إل بي سي، وأصبح للنائب الإصلاحي لي أندرسون برنامجًا أسبوعيًا على قناة جي بي نيوز.

خمسة برامج

وفي شهر مارس، وجدت هيئة تنظيم البث أن خمسة برامج على تلك القناة - اثنان يستضيفهما وزير الأعمال السابق والنائب عن حزب المحافظين السير جاكوب ريس موغ، وثلاثة يستضيفها وزيرة حزب المحافظين إستير ماكفي والنائب فيليب ديفيز، قد انتهكت قواعد الحياد الخاصة بها.

وبموجب قانون البث، تقول الهيئة إنه يجب تقديم الأخبار بالحياد الواجب و"لا يمكن للسياسي أن يكون قارئ أخبار أو محاورًا إخباريًا أو مراسلًا إخباريًا ما لم يكن هناك مبرر تحريري بشكل استثنائي".

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه تم الآن إخطار قناة جي بي نيوز GB News بأنها قد تواجه عقوبة قانونية إذا انتهكت القواعد مرة أخرى، الأمر الذي قد يتضمن عقوبة مالية أو تعليق ترخيصها أو إبطاله.