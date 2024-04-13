دمشق: انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بساحة الهدى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، في توقيت حساس ومكان يثير الشبهات والتساؤلات.

وأعلنت شرطة العاصمة السورية اليوم السبت أن الأضرار "اقتصرت على الماديات"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

في حين أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بأن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة "جيب" سوداء بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية.

كما أضاف أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأوضح أن هوية الشخص المستهدف لم تعرف بعد، مضيفا أنه لم يكن موجودا داخل سيارته وقت الانفجار.

إلى ذلك، أكد أن العديد من الشخصيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية تقيم في منطقة المزة، بالإضافة إلى ضباط من الجيش السوري.

قلق متنام

أتى هذا الحادث على الرغم من اختصاره على الأضرار المادية ليزيد من القلق المتنامي في المنطقة جراء التهديدات المتبادلة التي تصاعدت مؤخرا بين إسرائيل وإيران.

فمنذ مطلع الشهر الحالي، إثر ضرب إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 7 من الحرس الثوري بينهم العميد محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي رحيمي، أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين أن الرد آت.

فيما أكدت تل أبيب بدورها أنها مستعدة لصد أي هجوم يطال أراضيها متوعدة بالرد على أي همات تطال أراضيها من الخارج.