إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن سلاح الجو الملكي هبّ في وجه الخطر لحماية المدنيين وأسقط" الطيارون طائرات إيرانية بدون طيار.

وأدان ريشي سوناك "أشد العبارات الهجوم الإيراني المتهور" على إسرائيل، وقال إن مقاتلات سلاح الجو الملكي أسقطت "عددا من الطائرات بدون طيار" التي أطلقتها إيران في الشرق الأوسط أمس.

وأضاف أنه "سيكون من الصعب المبالغة في تقدير التداعيات على الاستقرار الإقليمي" إذا كان الهجوم الإيراني على إسرائيل ناجحا.

وقال سوناك: "أطلقت إيران الليلة الماضية وابلا من الصواريخ والطائرات الهجومية بدون طيار عبر الشرق الأوسط باتجاه إسرائيل. وأضاف "هذا تصعيد خطير وغير ضروري وقد أدانته بأشد العبارات.

جهد دولي

واضاف: "بفضل الجهد الدولي المنسق، الذي شاركت فيه المملكة المتحدة، تم اعتراض جميع هذه الصواريخ تقريبًا، مما أنقذ الأرواح ليس فقط في إسرائيل ولكن في الدول المجاورة مثل الأردن أيضًا".

وأكد سوناك أن المملكة المتحدة أرسلت "طائرات إضافية" إلى المنطقة كجزء من العمليات الجارية بالفعل في العراق وسوريا و"أستطيع أن أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات الهجومية بدون طيار الإيرانية".

كما أكد رئيس الوزراء أنه ترأس اجتماعا للجنة كوبرا يوم الجمعة "للاتفاق على خطة عمل".

وأضاف "من الواضح أن إيران عازمة على زرع السخط وزعزعة استقرار المنطقة - إنها فناءها الخلفي - وهذا واضح للغاية من أفعالها".

وقال سوناك إنه لو كان الهجوم ناجحا، لكان من الصعب المبالغة في تقدير تداعياته على الاستقرار الإقليمي "ما نحتاجه الآن هو أن يسود الهدوء."

وفي الأخير، قال إن المملكة المتحدة "ستعمل مع حلفائها" من أجل "تهدئة الوضع".

