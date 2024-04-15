إيلاف من الرباط :أعلنت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال(غالبية حكومية)،الليلة الماضية أنها صادقت بالإجماع على مسطرة الترشيح لمنصب الأمين العام للحزب،وذلك بإيداع الترشيحات داخل أجل 48 ساعة بدءا من تاريخ صدور قرار اللجنة التحضيرية بهذا الشأن.

كما صادقت على إيداع طلبات الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب قبل 72 ساعة من تاريخ انطلاق المؤتمر والمحدد في 26 و 27 و28 أبريل 2024.

الاعضاء الحاضرون في إجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحزب الاستقلال المغربي

يأتي ذلك في وقت سبق للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن أعلنت عن ترشيحها بالإجماع لنزار بركة الأمين العام الحالي للحزب لولاية ثانية.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر البالغ عدد أعضائها 1300عضو أنها عقدت اجتماعا برئاسة عبد الجبار الرشيدي وبحضور الأمين العام بركة وأعضاء اللجنة التنفيذية،مس الاحد بمدينة سلا المجاورة للرباط .

وصادق الاجتماع بالإجماع على شعار المؤتمر"تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن".

كما صادق على عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب،ما بين 18 و 20 أبريل الجاري .

وتمت المصادقة أيضا بالإجماع على عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، والذي يبلغ 3600 مؤتمر.

إلى جانب ذلك ،جرت المصادقة بالإجماع على معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، وهي معايير عدد السكان في كل إقليم، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية،وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية ( البلديات) التي حصل عليها الحزب بالإقليم.

من جهة أخرى،جرت المصادقة بالإجماع أيضا على جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.