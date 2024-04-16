تل أبيب: دعت إسرائيل، الثلاثاء، 32 دولة إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، عقب الهجوم الذي شنته طهران ليل السبت الأحد، على تل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إطلاق حملة دبلوماسية لمواجهة إيران، وذلك إلى جانب الرد العسكري المتوقع على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران.

وأضاف كاتس عبر منصة "إكس": "وجهت هذا الصباح رسائل إلى 32 دولة وتحدثت مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم، داعيا إلى فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية".

ولم يحدد كاتس الحكومات التي طلب منها فرض عقوبات على الحرس الثوري المدرج أساسا على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية ويخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكانت إيران نفذت ليل السبت الأحد هجوما مباشرا غير مسبوق على إسرائيل باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وأخرى بالستية ردا على الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي على قنصليتها في دمشق، ونسب إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 99 بالمئة من الصواريخ بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين وأن الهجوم لم يسبب سوى أضرار طفيفة طالت قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.