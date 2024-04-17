إيلاف من الرباط : تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان( شرق المغرب)الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات المغربية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.

وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وجرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية(الاعتقال الاحتياطي)رهن إشارة البحث القضائي ،الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية،وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.

