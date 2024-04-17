تسببت فيضانات مفاجئة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في سلطنة عمان في خسائر بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، حسبما قالت سلطات البلاد.

وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضرراً.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشرطة والجيش انتشرا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

وقررت السلطات تعليق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص في خمس محافظات شمالي البلاد.

وغالباً ما تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في السلطنة، ما يؤدي إلى امتلاء مجاري الأنهار الجافة القريبة، وفيضانها، وهو ما ينجم عنه سيول تجرف الأشخاص والمركبات التي تعترض مسارها.

وفيما يلي مجموعة من الصور توضح بعض الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات في سلطنة عمان:

Getty Images السيول تجرف في طريقها العديد من السيارات

AFP مياه الأمطار الغزيرة تملأ وادي أحد الأنهار الجافة في السلطنة

Getty Images إحدى سيارات النقل تقل بعض تلاميذ المدارس بعد أن جرف الفيضان الحافلة المدرسية التي كانوا يستقلونها

Getty Images صورة بمروحية توضح آثار الفيضان

AFP ركاب يحاولون دفع حافلة جرفتها الفيضانات