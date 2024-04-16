دبي: استأنف مطار دبي الدولي استقبال الطائرات بشكل تدريجي مساء الثلاثاء بعد حوالى ساعتين من تحويل مسارات رحلات قادمة بسبب أمطار غزيرة أغرقت طرقات ومنازل ومراكز تسوّق في الإمارة، فيما تضرب عواصف رعدية منطقة الخليج.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "مطارات دبي" إن المطار بدأ "استئنافًا تدريجيًا للرحلات القادمة".

وقبل نحو ساعتين، كان قد أفاد المتحدث بأنه سيتمّ تحويل مسارات الرحلات المقرر وصولها إلى مطار دبي مساء الثلاثاء إلى حين تحسّن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الطائرات المغادرة تواصل إقلاعها من المطار بشكل طبيعي.

وأشار المتحدث إلى أن الطائرات المغادرة تواصل إقلاعها من المطار بشكل طبيعي.

وبعد الظهر، علّق المطار وهو أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث عدد الركاب الدوليين، عملياته "لـ25 دقيقة" بسبب العاصفة، وفق المتحدث.

ودخلت المياه العديد من المنازل وغرقت طرق رئيسية بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي وتقطعت السبل بالعديد من السائقين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل، المياه داخل مركزَي "دبي مول" و"مول الإمارات" التجاريين الكبيرين وفي محطة مترو واحدة على الأقلّ.

وأعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين الاماراتي وضيفه الهلال السعودي لمدة 24 ساعة بسبب الظروف الجوية بعدما كانت مقررة مساء الثلاثاء في ستاد هزاع بن زايد في العين في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وأُصيبت دبي بشلل تام: فقد توقفت خدمات توصيل الطعام وبدت الشوارع المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجّهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل "إلا في حالات الضرورة القصوى". وتعطّلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.

وتم تفعيل نظام الدراسة والعمل من بُعد في معظم أنحاء البلاد الثلاثاء. وأعلنت السلطات تمديد القرار الأربعاء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات "إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات... والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه"، متوقعًا أن تستمرّ العاصفة الأربعاء.