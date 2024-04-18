إيلاف من لندن: أعلنت شرطة اسكوتلندا، عن إعادة اعتقال زوج الوزيرة الأولى السابقة، بيتر موريل، وسط تحقيقات الشرطة في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله.

جاء الاعتقال، بعد أكثر من عام من اعتقال السيد موريل لأول مرة وإطلاق سراحه دون توجيه اتهامات إليه، حيث قامت الشرطة بتفتيش منزل الزوجين ونصب خيمة زرقاء للطب الشرعي خارج العقار.

وأعيد اعتقال زوج نيكولا ستيرجن، بيتر موريل، وهو الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، بعد أكثر من عام من اعتقال موريل، 59 عامًا، لأول مرة وإطلاق سراحه دون توجيه اتهامات إليه.

وقالت شرطة اسكتلندا يوم الخميس: "الرجل، الذي تم القبض عليه سابقًا كمشتبه به في 5 أبريل 2023، تم احتجازه في الساعة 9.13 صباحًا ويتم استجوابه من قبل محققي شرطة اسكتلندا".

ازدراء المحكمة

وأضافت: "لا تزال هذه المسألة نشطة لأغراض قانون ازدراء المحكمة لعام 1981، ولذلك يُنصح الجمهور بتوخي الحذر في حالة مناقشتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت: "نظرًا لأن التحقيق مستمر، لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي". ولا يزال تحقيق الشرطة – الذي يطلق عليه اسم عملية الفرع – مستمرًا منذ يوليو 2021.

امين الصندوق

وكان تم القبض على أمين صندوق الحزب السابق كولين بيتي وإطلاق سراحه كجزء من التحقيق، كما فعلت الوزيرة الأولى السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي السابقة السيدة ستيرجن.

وبعد إلقاء القبض عليها في يونيو 2023، قالت السيدة ستيرجن: "الشيء الذي يدعمني الآن هو اليقين بأنني لم أرتكب أي خطأ".

وقال الحزب الوطني الاسكتلندي في وقت سابق إنه "يتعاون بشكل كامل" مع التحقيق وسيواصل القيام بذلك.

وقال متحدث باسم الحزب يوم الخميس: "سيكون من غير المناسب التعليق في هذه المرحلة".

ويرتبط التحقيق الذي طال أمده بإنفاق حوالي 600 ألف جنيه إسترليني جمعها أنصار الحزب الوطني الاسكتلندي لتخصيصها لحملة الاستقلال الاسكتلندية. ومن المفهوم أن هناك شكاوى حول استخدام الأموال النقدية بشكل غير صحيح من خلال إنفاقها في مكان آخر.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قال رئيس شرطة اسكتلندا آنذاك، السير إيان ليفينغستون، إن عملية برانشفورم "تجاوزت ما كانت عليه بعض التقارير الأولية".

وقال إنه لن يضع "إطارا زمنيا مطلقا" لطول التحقيق، لكنه سيكون "متناسبا ومناسبا للوقت".

واستقال موريل من منصبه كرئيس تنفيذي للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس 2023 بعد أكثر من 20 عامًا في هذا المنصب.

معركة المنافسة

وجاءت استقالته وسط منافسة على قيادة الحزب ليحل محل زوجته بعد أن تم الكشف عن انخفاض عدد أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي بنحو 30 ألف عضو منذ عام 2021.

ووصف الحزب الوطني الاسكتلندي في السابق التقارير بأنها "خبيثة وغير دقيقة على الإطلاق". واعترف موريل، الذي يتحمل اللوم في ردود الحزب على وسائل الإعلام بشأن أعداد الأعضاء، قائلاً: "على الرغم من عدم وجود نية للتضليل، إلا أنني أقبل أن هذه كانت النتيجة".

وفي أعقاب اعتقال السيد موريل العام الماضي، تم تفتيش مقر الحزب الوطني الاسكتلندي في إدنبره، وتمت مصادرة شاحنة صغيرة، يعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 110 آلاف جنيه إسترليني، من خارج منزل والدته في بلدة فايف.