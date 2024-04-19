إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني في أول رد فعل على ضربة الفجر الصاروخية الإسرائيلية ضد هدف إيراني إن: "التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد".

وقال ريشي سوناك إن إسرائيل "لها الحق المطلق في الدفاع عن النفس" لكن "التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد". وأضاف أن حكومته "أدانت وابل الصواريخ المتهور والخطير الذي شنته إيران ضد إسرائيل يوم السبت".

لكنه قال: "ولكن كما قلت لرئيس الوزراء نتانياهو عندما تحدثت معه الأسبوع الماضي، وبصورة أعم، فإن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد. ما نريد رؤيته هو الهدوء السائد في جميع أنحاء المنطقة".

وفيما يتعلق بما حدث بين عشية وضحاها، قال رئيس الوزراء: "إنه وضع يتطور. لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أتكهن حتى تتضح الحقائق. ونحن نعمل على تأكيد التفاصيل مع الحلفاء".

