إيلاف من لندن: تم القبض على ثلاثة رجال بعد مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ 7 سنوات من العمر، أثناء محاولتهم عبور القناة الإنكليزية.

واتهم المشتبه بهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. وتم التعرف على هوية 55 شخصًا آخرين يعتقد أنهم كانوا على متن قارب الموت.

التحقيق الفرنسي

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA) إنها تدعم التحقيق الفرنسي في الوفيات.

وقال كريغ تيرنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن الرجال الذين تم اعتقالهم هم مواطنان سودانيان يبلغان من العمر 19 و22 عامًا ومواطن من جنوب السودان يبلغ من العمر 19 عامًا.

واتهم المشتبه بهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

ويأتي ذلك بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وامرأة وثلاثة رجال أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية يوم الثلاثاء.

كما تم التعرف على 55 شخصًا آخرين يعتقد أنهم كانوا على متن القارب، وسيستمرون في استجوابهم من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة.

العصابات الإجرامية

وقال تيرنر يوم الأربعاء: "يظهر هذا الحادث المأساوي التهديد الذي تشكله هذه المعابر على الحياة ويسلط الضوء على أهمية استهداف هذه العصابات الإجرامية المتورطة في تنظيمها".

وقالت قناة (سكاي نيوز) يوم الثلاثاء أن نحو 50 شخصا دفعوا ثمن مكان على متن القارب ساعدوا في نقله إلى الشاطئ في ويميرو، شمال فرنسا، قبل الوصول إلى الواجهة البحرية.

وفي هذه المرحلة ظهرت مجموعة أخرى من الأشخاص واقتحمت القارب وهددت من كانوا على متنه.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، تم اكتشاف ما مجموعه 402 مهاجرًا يعبرون القناة في سبعة قوارب صغيرة يوم الثلاثاء وحده - بمتوسط 57 شخصًا لكل قارب. وفي الفترة من 17 إلى 22 أبريل، لم يتم اكتشاف أي معابر.

ويأتي إعلان وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، في نفس اليوم الذي تم فيه انتشال جثث 19 شخصًا قبالة سواحل تونس، بالقرب من إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لأولئك الذين يسعون إلى عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

