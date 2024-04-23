قالت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي.

وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ كبيرة حيث قال خفر السواحل الفرنسي إن هناك "جثث هامدة" بعد المأساة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إقرار مشروع قانون رواندا المثير للجدل الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى ردع المهاجرين عن عبور القناة في قوارب صغيرة.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن خمسة مهاجرين على الأقل، بينهم طفل، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية على متن قارب صغير.

وقال مسؤول حكومي فرنسي إن ثلاثة رجال وامرأة لقوا حتفهم أيضا في الحادث الذي وقع قبالة الساحل الشمالي الفرنسي في ويميرو على متن قارب صغير مكتظ يحمل نحو 112 شخصا.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن محاولة فاشلة لعبور القناة كانت هناك عدة "جثث هامدة".

قانون رواندا

يأتي ذلك بعد ساعات من إقرار مشروع قانون رواندا المثير للجدل الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى ردع المهاجرين عن عبور القناة في قوارب صغيرة.

وقالت السلطات الفرنسية إن القارب كان على متنه 110 أشخاص. وتم بالفعل إنقاذ حوالي مائة مهاجر بواسطة قاطرة تابعة للبحرية الفرنسية ويتم نقلهم إلى بولوني، وفقًا لصحيفة La Voix Du Nord الفرنسية.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في موقع X: "هذه المآسي يجب أن تتوقف. لن أقبل الوضع الراهن الذي يكلف الكثير من الأرواح".

وقال إن الحكومة "تبذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه التجارة".

وحث النائب البريطاني المحافظ روبرت جينريك، الذي استقال من منصب وزير الهجرة بسبب خطة الحكومة بشأن رواندا في ديسمبر/كانون الأول، الاتحاد الأوروبي على منح الدول الأعضاء الغطاء القانوني "للاستيلاء على هذه القوارب غير الصالحة للإبحار" بعد ما وصفها بـ "مأساة أخرى لا تطاق".

