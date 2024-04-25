إيلاف من واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة، ولن يستغرق العمل فيه أكثر من 60 يوماً لانجازه، ويشارك في عملية البناء السريع 1000 جندي وبحار أميركي، وذلك بهدف زيادة تدفق ووصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد لصحفيين: "أؤكد أن سفنا حربية أميركية بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء موقت ورصيف في البحر".

ومن شأن هذه المنصة المؤقتة في البحر وفقاً لـ"سكاي نيوز" أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة، الذي يشهد حربا، لكن جنودا أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضا.

من يوزع المساعدات؟

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطيرة ناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس"، ويحتاج سكانه إلى مساعدات عاجلة ومستمرة.