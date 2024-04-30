إيلاف من الرباط: رفضت المحكمة الرياضية الدولية (طاس) بلوزان السويسرية طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة، الاستعجالي بشأن إيقاف القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف)، القاضي بخسارة اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف من دون مقابل مع إحالته الملف على لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

وكان مسؤولو الاتحاد الجزائري قد وضعوا، في وقت سابق، "شكوى" لدى (طاس) "لاسترداد حقوقهم"، كما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، وذلك على خلفية القرارات الصادرة ضد الفريق الجزائري من قبل الهيئة الكروية القارية.

وعلى علاقة بما أحاط بلقاء الإياب الذي امتنع الفريق الجزائري عن خوضه، الأحد الماضي، رغم سفره إلى مدينة بركان المغربية، ينتظر أن تعقد لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي، غدا الأربعاء، جلسة طارئة للنظر في العقوبات التي ستسلطها على اتحاد العاصمة. وهي عقوبات يقول مختصون بأنها لن تخرج عن إعلان الفريق المغربي فائزا بثلاثية نظيفة مع إعلان هذه اللجنة إحالة ملف لقاء الإياب على لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

في غضون ذلك، نشر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برمجة لقاء النهاية، الذي يستضيف خلاله نهضة بركان الزمالك المصري يوم 12 مايو ببركان، فيما يستضيف الفريق المصري نظيره المغربي في لقاء الإياب يوم 19 مايو بالقاهرة. وأرفقت (الكاف) برمجة النهائي بعبارة: (في انتظار التأكيد).

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد رفضت، في يوم إجراء لقاء الذهاب بالجزائر، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار لجنة الأندية، الذي طالب سلطات الجزائر، السبت قبل الماضي، بتسليم أقمصة فريق نهضة بركان التي احتجزتها الجمعة قبل الماضي بمطار هواري بومدين، مشيرا إلى أن هذه الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومسموح للفريق المغربي أن يلعب بها أمام اتحاد العاصمة. وهددت الهيئة القارية بأنه في حالة عدم الاستجابة، سيعتبر الفريق الجزائري منهزما. كما أكدت القرار السابق بشرعية ارتداء نهضة بركان لأقمصته الرسمية، التي خاض بها مبارياته السابقة لهذا الموسم،ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وبعد تعذر إجراء لقاء الذهاب، أصدرت لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، قرارا قالت فيه بخسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار وبنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع إحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية. كما شددت على أن مباراة الإياب ستقام في موعدها المقرر سلفا، ببركان.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت لاحق، استئناف اتحاد العاصمة الجزائري على قرار لجنة الأندية الذي منح الفوز لنهضة بركان خلال لقاء الذهاب، وإحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في عقوبات تأديبية محتملة.

وتضمن القرار رفض طلب الاستئناف وتأكيد قرارات لجنة الأندية، التي صادق عليها تسعة أعضاء بالإجماع، والمتمثل في فوز نهضة بركان على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لصفر في مباراة ذهاب نصف نهاية كأس الاتحاد الافريقي، مع إحالة الملف على اللجنة التأديبية لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة. وتشكلت لجنة الاستئناف من رولي هاريمان من نيجيريا (رئيسة) وعضوية كل من ثيموتي ماسونغاما من مالاوي وموزيس إيكانغا من ناميبيا.

يشار إلى أن المحكمة الرياضية الدولية (بالإنجليزية "كاس"وبالفرنسية "طاس") هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا.