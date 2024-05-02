تعرضت فتاة إيرانية في سن المراهقة للاعتداء الجنسي والقتل، على يد ثلاثة رجال يعملون في قوات الأمن الإيرانية، حسبما ورد في وثيقة مسربة يُعتقد أن تلك القوات كتبتها.

لقد أتاحت لنا الوثيقة رسم خريطة لما حدث لـ "نيكا شكرمي" البالغة من العمر 16 عاما، والتي اختفت من مظاهرة مناهضة للنظام في عام 2022.

عُثر على جثتها بعد تسعة أيام. وزعمت الحكومة أنها انتحرت.

وقد عرضنا مزاعم التقرير على الحكومة الإيرانية وحرسها الثوري، ولم يستجيبوا.

ويلخص التقرير، الذي يحمل علامة "سري للغاية"، جلسة استماع بشأن قضية نيكا عقدها الحرس الثوري الإسلامي- القوة الأمنية التي تدافع عن المؤسسة الإسلامية في البلاد. ويتضمن ما يقول إنه أسماء قتلتها وكبار القادة الذين حاولوا إخفاء الحقيقة.

ويحتوي التقرير على تفاصيل مزعجة للأحداث، التي وقعت في الجزء الخلفي من شاحنة سرية حيث كانت قوات الأمن تقيد نيكا. وتشمل هذه:

قام أحد الرجال بالتحرش بها أثناء جلوسه فوقها.

على الرغم من تقييد يديها وتقييدها، إلا أنها قاومت بالركل والسب.

اعترافا بأن ذلك دفع الرجال إلى ضربها بالهراوات.

هناك العديد من الوثائق الرسمية الإيرانية المزيفة المتداولة، لذلك أمضت بي بي سي شهورا في التحقق من كل التفاصيل من مصادر متعددة.

تشير تحقيقاتنا المكثفة إلى أن الأوراق التي حصلنا عليها تسجل الحركات الأخيرة للمراهقة.

انتشر خبر اختفاء ووفاة نيكا شكرمي على نطاق واسع، وأصبحت صورتها مرادفة لنضال النساء في إيران من أجل المزيد من الحريات. مع انتشار احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء إيران في خريف عام 2022، هتفت الحشود الغاضبة باسمها خلال تظاهراتهم ضد القواعد الصارمة التي تفرضها البلاد، بشأن الحجاب الإلزامي المفروض على النساء.

وكانت حركة "المرأة والحياة والحرية" قد انطلقت قبل أيام فقط، بوفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما تدعى "مهسا أميني". وقد توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفقا لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، بعد اتهامها بعدم ارتداء الحجاب بشكل مناسب.

وفي حالة نيكا، عثرت عائلتها على جثتها في مشرحة بعد أكثر من أسبوع من اختفائها خلال الاحتجاج. لكن السلطات الإيرانية نفت أن تكون وفاة نيكا مرتبطة بالمظاهرة، وقالت، بعد إجراء تحقيقاتها الخاصة، إنها ماتت منتحرة.

وقبل اختفائها مباشرة، صُوّرت نيكا مساء يوم 20 سبتمبر/أيلول بالقرب من متنزه "لاليه" في وسط طهران، وهي تقف على حاوية قمامة وتشعل النار في حجابها.

وهتف آخرون من حولها "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وما لم يكن من الممكن أن تعرفه في ذلك الوقت هو أنها كانت تحت المراقبة، كما يوضح التقرير السري.

ويقول التقرير الموجه إلى القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني إنه يستند إلى محادثات مكثفة، مع الفرق التي قامت بمراقبة هذا الاحتجاج.

وتبدأ رواية الوثيقة بأن عدة وحدات أمنية سرية رصدت التظاهرة.

وجاء في التقرير أن أحد هؤلاء الفرق- الفريق 12- اشتبه في أن المراهقة "تتولى القيادة، بسبب سلوكها غير التقليدي ومكالماتها المتكررة بهاتفها المحمول".

أرسل الفريق أحد عناصره إلى الحشد، متظاهرا بأنه أحد المحتجين، للتأكد من أن نيكا كانت بالفعل أحد قادة المظاهرة. وبعد ذلك، بحسب التقرير، استدعى فريقه لإلقاء القبض عليها. لكنها هربت.

وكانت عمتها قد قالت في وقت سابق، لخدمة بي بي سي الفارسية، إن نيكا اتصلت بصديقة لها في تلك الليلة، لتخبرها بأن قوات الأمن تطاردها.

وقد مرت ساعة تقريبا قبل أن يتم رصدها مرة أخرى، كما يقول التقرير، عندما تم احتجازها ووضعها في سيارة الفري - وهي شاحنة تجميد لا تحمل أية علامات.

كانت نيكا في المقصورة الخلفية مع ثلاثة أعضاء من الفريق 12- أراش كالهور، وصادق منجازي، وبهروز صادقي.

وكان قائد فريقهم، مرتضى جليل، في المقدمة مع السائق.

ويقول التقرير إن المجموعة حاولت بعد ذلك العثور على مكان لنقلها إليه.

وحاولوا نقلها إلى معسكر مؤقت للشرطة في مكان قريب، لكن تم رفضهم لأنه كان مكتظا.

لذلك واصلوا طريقهم إلى مركز احتجاز، على بعد 35 دقيقة بالسيارة، والذي وافق قائده في البداية على قبول نيكا. ولكن بعد ذلك غير رأيه.

وقال للمحققين أثناء إعداد التقرير: "كانت المتهمة (نيكا) تسب وتهتف باستمرار".

"في ذلك الوقت، كانت هناك 14 معتقلة أخرى في المركز، وكان تصوري أنها تستطيع إثارة الآخرين".

"كنت قلقا من أنها قد تسبب أعمال شغب".

واتصل مرتضى جليل مرة أخرى بمقر الحرس الثوري الإيراني للحصول على المشورة، حسبما ذكر التقرير، وطُلب منه التوجه إلى سجن "إيفين" سيئ السمعة في طهران.

وفي الطريق، قال إنه بدأ يسمع أصوات اصطدام خلفه قادمة من المقصورة الخلفية المظلمة للشاحنة.

نحن نعرف ما كان يسمعه، من الشهادة الواردة في الوثيقة من الرجال الذين يحرسون نيكا في الخلف.

قال أحدهم، وهو بهروز صادقي، إنه بمجرد إعادتها إلى الشاحنة بعد أن رفضها مركز الاحتجاز، بدأت نيكا في الشتائم والصراخ.

وقال للمحققين: "كمم (أراش كالهور) فمها بجوربه لكنها بدأت تكافح. ثم أرقدها صادق منجازي على الثلاجة وجلس عليها. هدأ الوضع".

"لا أعرف ماذا حدث، ولكن بعد دقائق قليلة بدأت تسب. لم أتمكن من رؤية أي شيء، كنت أسمع فقط العراك والشتائم".

لكن أراش كالهور قدم المزيد من التفاصيل المروعة.

ويقول إنه أشعل مصباح هاتفه لفترة وجيزة، ورأى صادق منجازي "قد وضع يده داخل بنطالها".

قال أراش كالهور بعد ذلك أنهم فقدوا السيطرة.

"إنه لا يعرف... من [الذي كان يفعل ذلك]، لكنه كان يستطيع سماع... الضرب بالعصا على المتهمة [نيكا]...بدأت في الركل واللكم ولكنني لم أكن أعرف حقا ما إذا كنت أضرب رجالنا أم المتهمة".

لكن كلام صادق منجازي تناقض مع تصريح أراش كالهور، وقال إن الدافع وراء شهادة الأخير هو الغيرة المهنية. ونفى وضع يده في بنطالها، لكنه قال إنه لا يستطيع أن ينكر أنه "أثير" أثناء جلوسه فوق نيكا ولمس أردافها.

وقال إن هذا استفز نيكا- على الرغم من أن يديها كانتا مقيدتين خلف ظهرها- لتخدشه وتهزه حتى يسقط عنها.

"لقد ركلتني في وجهي، لذلك كان علي أن أدافع عن نفسي".

ومن مقصورة الشاحنة، أمر مرتضى جليل السائق بالتوقف على جانب الطريق.

فتح الباب الخلفي ليكتشف أن نيكا أصبحت جثة هامدة.

وقال إنه قام بتنظيف وجهها ورأسها من الدم، "وهما لم يكونا في حالة جيدة".

وهذا يعكس الحالة التي تقول والدة نيكا إنها عثرت فيها في النهاية على ابنتها في المشرحة، وشهادة وفاة نيكا- التي حصلت عليها خدمة بي بي سي الفارسية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 - والتي تنص على أنها قُتلت بسبب "إصابات متعددة ناجمة عن ضربات بجسم صلب".

واعترف قائد الفريق مرتضى جليل بأنه لم يحاول معرفة ما حدث.

"كنت أفكر فقط في كيفية نقلها، ولم أطرح أي أسئلة على أي شخص. سألت فقط: هل تتنفس؟" أعتقد أن بهروز صادقي هو الذي أجاب: "لا، لقد ماتت".

ومع وقوع جريمة قتل على يديه، اتصل جليل بالمقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني للمرة الثالثة.

وتحدث بهذه المناسبة إلى ضابط أعلى رتبة اسمه الرمزي "نعيم 16".

وقال نعيم 16 للتحقيق: "لدينا بالفعل وفيات في مراكزنا، ولم أرغب في أن يرتفع العدد إلى 20". "إحضارها إلى مركزنا لم يكن ليحل أي مشكلة".

وطلب من جليل أن "يلقيها في الشارع" ببساطة. وقال جليل إنهم تركوا جثة نيكا في شارع هادئ، بالقرب من طريق "يادجار إمام" السريع في طهران.

ويخلص التقرير إلى أن الاعتداء الجنسي تسبب في الشجار في المقصورة الخلفية للشاحنة، وأن ضربات الفريق 12 تسببت في وفاة نيكا.

وجاء في التقرير: "تم استخدام ثلاث هراوات وثلاثة مسدسات صاعقة. وليس من الواضح أي من الضربات كانت مميتة".

ويتناقض التقرير مع رواية الحكومة عما حدث لنيكا. وبعد مرور ما يقرب من شهر على جنازتها، بث التلفزيون الحكومي نتائج التحقيق الرسمي، الذي أفاد بأن نيكا قفزت من أحد المباني ما أدى لمصرعها.

وبث التلفزيون فيديو لكاميرات مراقبة يظهر شخصا يُزعم أنه نيكا يدخل مبنى سكنيا، لكن والدة نيكا قالت لبي بي سي الفارسية في مقابلة عبر الهاتف إنها لا تستطيع "تحت أي ظرف من الظروف، التأكد من أن هذا الشخص هو نيكا".

وقالت "نسرين شكرمي" في وقت لاحق لبرنامج وثائقي لبي بي سي يناقش مزاعم السلطات بشأن مقتل المتظاهرين: "نعلم جميعا أنهم يكذبون".

ولم يكن تحقيق بي بي سي آي معنيا بمحتوى التقرير فحسب، بل بما إذا كان من الممكن الوثوق بالأساس.

في بعض الأحيان، يتبين أن ما يبدو أنه وثائق إيرانية رسمية ومواد أخرى متداولة على الإنترنت مزورة.

ومع ذلك، من السهل اكتشاف معظم هذه المستندات المزيفة لأنها تختلف بشكل واضح عن التنسيق الرسمي - حيث تظهر مسافات وعناوين حروف خاطئة، أو تحتوي على أخطاء نحوية أو إملائية كبيرة.

وقد تتضمن أيضا رمزا أو شعارا رسميا خاطئا للسنة التي يُزعم أنها كتبت فيها، أو اسما عفا عليه الزمن لوكالة أو إدارة حكومية، على سبيل المثال.

المؤشر الآخر هو اللغة التي لا تتطابق مع الأسلوب الدقيق للغاية، الذي تميل الهيئات الرسمية الإيرانية إلى استخدامه.

تحتوي الوثيقة التي ركز عليها تحقيقنا على بعض هذه التناقضات. على سبيل المثال، كانت قوة شرطة "النجاة" المذكورة في التقرير تُعرف باسم "الفراجا" في ذلك الوقت.

ولذلك، ومن أجل التحقق من صحة الوثيقة بشكل أكبر، أعطيناها لضابط استخبارات إيراني سابق كان قد شاهد المئات من الوثائق الشرعية.

لقد اتصل بأرشيف الحرس الثوري الإيراني- باستخدام رمز رسمي يصدر كل يوم لكبار ضباط المخابرات في إيران- للتحقق مما إذا كان ملف القضية الذي يُزعم أن هذا التقرير جزء منه موجود بالفعل وما هو موضوعه.

وتلقى تأكيدا بذلك، وأن رقم التقرير أظهر أنه جزء من ملف قضية مكون من 322 صفحة، بشأن المتظاهرين المناهضين للحكومة في عام 2022.

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أبدا أن نكون متأكدين بنسبة مئة في المئة، إلا أن هذا أعطانا الثقة في أن التقرير صحيح.

كما ساعدنا وصوله الفريد إلى الحرس الثوري الإيراني في حل لغز آخر- هوية "نعيم 16"، الرجل الذي طلب من الفريق التخلص من جثة نيكا.

وقد فعل ضابط المخابرات السابق ذلك من خلال إجراء مكالمة أخرى، هذه المرة مع شخص ما داخل الجهاز العسكري الإيراني. قيل له أن نعيم 16 هو علامة النداء للنقيب "محمد زماني" الذي يخدم في الحرس الثوري الإيراني.

أُدرج هذا الاسم كأحد الحاضرين في جلسة الاستماع، التي استمرت خمس ساعات حول وفاة نيكا والتي يلخصها التقرير.

لقد عرضنا هذه المزاعم على الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية. لم يستجيبوا.

ولم تجري معاقبة الرجال المسؤولين عن وفاة نيكا حتى الآن، على حد علمنا.

social media نيكا مع شقيقتها عايدة (على اليمين) التي اعتُقلت الآن.

يمكن العثور على فكرة تفسر سبب ذلك في المستند نفسه. جميع أعضاء الفريق 12- الذين حضروا الجلسة- مدرجون في التقرير، وعلى يمين أسمائهم المجموعة التي ينتمون إليها: "حزب الله".

يشير هذا إلى جماعة إيرانية شبه عسكرية، حزب الله، لا علاقة لها بالمجموعة اللبنانية التي تحمل الاسم نفسه. ويُستخدم أعضائها من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكنهم يعملون في بعض الأحيان خارج نطاق ولايته القضائية، كما يبدو أن التقرير يعترف بذلك.

وجاء في التقرير: "بما أن الأشخاص المذكورين أعلاه ينتمون إلى قوات حزب الله، فإن متابعة هذه القضية دون الحصول على الالتزامات والضمانات الأمنية اللازمة لم تكن ممكنة".

وأضاف أن الضابط في الحرس الثوري الإيراني نعيم 16، من ناحية أخرى، تلقى توبيخا كتابيا.

وقُتل ما يصل إلى 551 متظاهراً على أيدي قوات الأمن خلال حركة "المرأة والحياة والحرية" الإيرانية، معظمهم بالرصاص، وفقاً لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وهدأت الاحتجاجات بعد بضعة أشهر بسبب القمع الدموي الذي شنته قوات الأمن. وأعقب ذلك هدوء في نشاط شرطة الأخلاق الإيرانية، لكن حملة جديدة ضد انتهاكات قواعد اللباس الإسلامي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن بين الذين اعتُقلوا عايدة، شقيقة نيكا الكبرى.