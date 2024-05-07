واشنطن: أعلن البنتاغون الاثنين أن أحد جنوده اعتقل في روسيا الخميس الماضي في أحدث قضية لمواطن أميركي تحتجزه السلطات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وسط توترات بين واشنطن وموسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيان للبنتاغون أن عنصرا في الجيش برتبة رقيب تم القبض عليه في فلاديفوستوك الساحلية بشرق روسيا، للاشتباه بضلوعه في سرقة امرأة.

وقال البنتاغون في البيان إن الجيش أبلغ عائلة الرقيب، وإن وزارة الخارجية الأميركية تقدم الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا، ونظرا لحساسية المسألة، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

لم يكن في مهمة رسمية

ونقلت شبكة "أن.بي.سي نيوز" الإخبارية عن أربعة مسؤولين أميركيين أن الجندي اسمه جوردن بلاك ويتمركز في كوريا الجنوبية وسافر إلى روسيا بمفرده ولم يكن في مهمة رسمية.

وقال المسؤولون إنه أنهى مهمته وكان عائدا إلى الولايات المتحدة عندما قام برحلة جانبية إلى روسيا لزيارة امرأة كان على علاقة عاطفية معها، مضيفين أنه لم يأخذ إذنا من رؤسائه.

وأشارت شبكة "سي.أن.أن" إلى أن الرقيب قيد التوقيف الاحتياطي حاليا في روسيا.

ويحتجز في روسيا عدد من الأميركيين بينهم إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي أوقف بتهمة التجسس قبل أكثر من عام، وجندي البحرية السابق، بول ويلان الذي اعتقل في 2018. وفي حزيران (يونيو) الماضي، اعتقلت السلطات الصحفية الأميركية الروسية المسلمة آلسو كرماشيفا، في مطار قازان في 2 حزيران (يونيو) قبيل صعودها على متن رحلة للعودة من روسيا حيث كانت تزور عائلتها.