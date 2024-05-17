غزة: كشف تقرير إعلامي إسرائيلي أن قنبلة تزن نصف طن سقطت من طائرة حربية إسرائيلية بالخطأ على بلدة ضمن مستوطنات غلاف غزة، في تطوير مثير وخطير.

فقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن "قنبلة تزن نصف طن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سقطت بالخطأ على بلدة ياتيد في غلاف غزة دون أن تنفجر".

ولم تذكر الإذاعة تفاصيل أخرى بشأن متى وقعت الحادثة، وما إذا سيتم فتح تحقيق بشأنها.

كما لم يعرف ما إذا كانت القنبلة والطائرة التي سقطت منها في طريقها لقصف منطقة داخل قطاع غزة.

"نيران صديقة"

ويأتي هذا الخبر بعد أقل من 24 ساعة على خبر آخر بشأن إصابات بين الجنود الإسرائيليين جراء حادثة "نيران صديقة".

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تعرض عدد من جنوده لانفجار ذخيرة في منطقة عسكرية جنوبي مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، "قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب ’السهم الأسود‘، جنوبي سديروت في غلاف غزة، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه فتح تحقيقا في الحادث.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت، فقد انفجر المدفع بعدد من الجنود الإسرائيليين قرب كيبوتس مفلاسيم في غلاف غزة، أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا شمالي غزة.