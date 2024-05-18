إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على جثة الرهينة رون بنيامين في غزة وإعادتها لدفنها.

وأعلن الجيش الجمعة، العثور على جثث 3 رهائن إسرائيليين في غزة، كانت حماس قد أسرتهم خلال هجوم 7 أكتوبر.

وحدد الجيش الإسرائيلي هوية الجثث التي تم العثور عليهما، واحدة لإمرأة ألمانية- إسرائيلية تدعى شاني لوك (22 عاما)، والثانية لامرأة تدعى أميت بوسكيلا (28 عاما)، والأخرى لرجل يدعى إسحاق غيليرينتر (56 عاما). وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وكان هجوم حماس غير المسبوق عبر الحدود في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على جنوب إسرائيل قد أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وأفرج تقريبا عن نصف الرهائن منذ ذلك الوقت، في تبادل للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل خلال نوفمبر.

وتقول إسرائيل إن هناك نحو 100 رهينة في غزة فضلا عن رفات نحو 30 آخرين، وقتل في الحرب على قطاع غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) أكثر من 35 ألف فلسطيني.