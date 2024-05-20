طهران: قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه تم العثور أخيرا على حطام المروحية التي كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المرافقين له، وعلى رأسهم وزير خارجيته، والتي كانت قد سقطت الأحد.

ووفقاً لموقع "إيران انترناشيونال" أكد بير حسين كوليفاند من الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي أن وحدات الإنقاذ تتجه نحو الحطام الذي يقع على بعد كيلومترين، وسط توقعات تقول إن احتمالات العثور على الرئيس الإيراني حياً تبدو ضئيلة إلى حد بعيد.

ونقل مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء أن الطائرة احترقت بالكامل، مما يرجح فرضية عدم العثور على أحياء.