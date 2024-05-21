إيلاف من طهران: الإيرانيون.. كيف يرون رئيسهم الراحل إبراهيم رئيسي؟ في العالم الواقعي يبكونه ويلاحقون جثمانه بمشاعر الحزن العميق، وفي عالم السوشيال ميديا يتسابقون للتعبير عن فرحتهم برحيله، فقد تجمع آلاف الإيرانيين في شوارع تبريز حداداً على الرئيس إبراهيم رئيسي بعد مقتله في حادث تحطم مروحية.

وتبع المشيعون موكب جنازة عبر المدينة الواقعة شمال غرب إيران وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية وصور الرئيس الراحل.

ولقي رئيسي وسبعة آخرون حتفهم عندما تحطمت مروحية كانوا يستقلونها في منطقة جبلية بإيران يوم الأحد، وعلى الرغم من الحشود الضخمة، لم يدعم جميع الإيرانيين الرئيس واحتفل الكثيرون بوفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاحنة النعوش

وتبعت حشود من المشيعين، الثلاثاء، شاحنة تحمل نعوش رئيسي ومن ماتوا معه، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في كلمة له: "نحن أعضاء الحكومة، الذين كان لنا شرف خدمة هذا الرئيس الحبيب، الرئيس المجتهد، نعاهد شعبنا وقائدنا العزيز على السير على درب هؤلاء الشهداء".

ومن تبريز، سيتم نقل جثمان رئيسي جوا إلى مدينة قم، التي تعتبر ثاني أقدس مدينة في إيران بعد مشهد، وسيتم بعد ذلك نقل جثمانه إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفقاً لتقارير الإعلام الإيراني الرسمي.

وستقام مواكب في المدينة صباح الأربعاء وسيؤم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الصلاة في مراسم وداع، ومن المتوقع أن يتم دفن رئيسي في مسقط رأسه مشهد يوم الخميس.

مروحية الموت

وتحطمت المروحية يوم الأحد بالقرب من الحدود مع أذربيجان، حيث كان رئيسي يجتمع مع رئيس البلاد إلهام علييف، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد كان هناك لافتتاح سدي قيز قلاسي وخودا عفارين.

وأعلن التلفزيون الحكومي وفاته في تقرير في وقت مبكر من يوم الاثنين. وأكد الهلال الأحمر الإيراني أيضًا أنه تم انتشال جثث الرئيس وآخرين ممن لقوا حتفهم في الحادث وانتهت عمليات البحث، وقُتل إلى جانب الرئيس ووزير الخارجية مسؤولون إقليميون وأعضاء في فريقه الأمني وطاقم الطائرة.

رئيسي المتشدد

وكان رئيسي (63 عاما) رجل دين متشددا، وقد عزز انتخابه رئيسا في عام 2021 سيطرة المحافظين على كل جزء من الجمهورية الإسلامية، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الانتخابات ستجرى في 28 حزيران (يونيو) لاختيار رئيس جديد، وفي غضون ذلك، تم تعيين نائب الرئيس محمد مخبر ليتولى مهامه مؤقتا.