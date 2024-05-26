كييف: أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا تدمير القوات الجوية الروسية مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، جهزته كييف و"الناتو" لاستقبال مقاتلات "إف-16".

وأضاف: "الضربة الجوية الروسية نفذت الليلة الماضية، وطالت أيضا حقل ستاروقسطنطينوف الذي يتم فيه تدريب المجندين الأوكرانيين على أيدي خبراء من "الناتو" قبل إرسالهم إلى الجبهة".

وأشار كذلك إلى تدمير محطة للكهرباء في مدينة قسطنطينوف وأن انفجارا عنيفا أعقب الضربة قبل انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، التي كانت تعاني أصلا من تقنين التيار.

غارة على خاركيف

وكانت القوات الجوية الروسية قد شنت السبت غارة على متجر في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية أسفرت عن 11 قتيلا على الأقل.

وأكد حاكم منطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا أوليغ سينيغوبوف فجر الأحد "للأسف، حصيلة القتلى في (متجر) إيبيتسنتر ارتفعت إلى 11".

وكان قد أشار المصدر نفسه السبت إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم "في المكان"، بينما أصيب 40 بجروح، بينما كان البحث مستمرا لمعرفة مصير 16 آخرين.

هذا، وأوضح سينيغوبوف أن الهجوم الروسي تم تنفيذه عن طريق قنبلتين جويتين موجّهتين، وأن من بين القتلى "رجال كانوا يعملون في المتجر".

وإلى ذلك، شاهد صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية متجر "إيبيتسنتر"، وهي سلسلة لبيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية، والدخان الأسود الكثيف يتصاعد منه. وعمل عناصر الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت في المتجر الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية للمدينة.

واندلع حريق في مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، لكن عناصر الإطفاء تمكنوا من احتوائه، بحسب ما أفادت السلطات.