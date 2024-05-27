إيلاف من لندن: تسعى جماعة الحوثي لتسجيل انجازات في البحر الأحمر ويضرب كل السفن والناقلات، وكي تكون ذراعا مفيدة لإيران، فهم يطلقون الصواريخ عشوائيا ومن دون اي تفكير والمهم الإصابة. في هذا السياق، كشف مصدر غربي يتابع احداث البحر الأحمر انه خلال الأسبوعين الأخيرين استهدفت جماعة الحوثي الناقلة الروسية "WIND" التي كانت متوجهة من نبراسك في روسيا إلى الصين.

يذكر أن روسيا تعد حليفاً مقرباً لإيران خلال هذه المرحلة وان ايران تزود روسيا بمسيرات وأسلحة في حربها على أوكرانيا. وتؤشر إصابة الناقلة "WIND" إلى حصول ميل في هذه العلاقات. ويوضح المصدر الذي تحدث لـ"إيلاف" ان الإصابة أدت إلى حرائق وتسربات مياه في انحاء الناقلة. وعلم ايضا ان روسيا احتجت لدى ايران التي أوعزت إلى الحوثي بضرورة عدم استهداف اي ناقلة او هدف إلا بعد التنسيق معها للتأكد من انه اسرائيلي او أميركي او متجه نحو موانئ اسرائيل.

إلى ذلك، كثفت القوات الاميركية والبريطانية في الاونة الاخيرة ضرباتها ضد أهداف حوثية حيث تم تدمير منصات صواريخ ومسيرات ومراكز تحكم وقيادة.

وتأتي هذه الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي.