فجر يوم الجمعة 12 نيسان / أبريل، خرج المراهق الإسرائيلي بنيامين أشيمير من موقع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، مع قطيع من الأغنام، واختفى.

كان أشيمير (14 عاما) يعيش ويعمل في موقع مزرعة صغير بالقرب من مستوطنة عائلته، ملاخي هشلوم - واحدة من حوالي 150 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

قتل الشاب في ذلك الصباح في المرعى، بحسب الشرطة الإسرائيلية، لكن ستمضي 24 ساعة قبل العثور على جثته. عندما عاد قطيع الأغنام إلى المزرعة بدونه، بدأ بحث مكثف، شاركت فيه الشرطة الإسرائيلية والجيش والقوات الجوية وأجهزة المخابرات وآلاف المتطوعين من مجتمع المستوطنين.

بالنسبة للبعض، لم يكن ذلك كافيا. في الساعة 8:30 من يوم السبت، نشر إليشا يريد، المتحدث السابق باسم النائب ليمور سون هار مليش والمستوطن المتطرف المشتبه في ارتكابه جريمة قتل ذهب ضحيتها رجل فلسطيني في أغسطس/اب الماضي، في مجموعة واتس اب للمستوطنين هذه الرسالة :

"سلام ، لقد مضى ما يقرب من 24 ساعة من الشك الشديد في أن بنيامين قد اختطف من المراعي ولم تتخذ إجراءات واضحة بعد" .

تم نشر نفس الرسالة في مجموعات واتساب المختلفة للمستوطنين في ذلك الصباح. ودعاهم إلى تولي زمام الأمور بأيديهم - "محاصرة" القرى الفلسطينية المجاورة"، و"إجراء عمليات التفتيش من منزل إلى منزل"، و "تنفيذ العقاب الجماعي ضد السكان العرب القتلة"، على حد تعبيرهم.

وتضمنت الرسالة أيضا قائمة بنقاط الالتقاء. وبعد ساعات، تم نشر رسالة مماثلة في مجموعات المستوطنين ولكن مع الرموز التعبيرية (اللهب) المرفقة بكل موقع، فضلا عن دعوات للمستوطنين الأفراد "للقضاء على العدو"، و"إبادة الوحوش" ، ودعوة لحرق قرية مجاورة "دع كل دوما تحترق".

BBC منشورات في الضفة الغربية تدعو إلى الانتقام عليها صورة بنيامين

وأعقب ذلك موجة من إطلاق النار والحرق العمد في 11 قرية فلسطينية تم فيها إحراق عشرات المنازل وأكثر من100 سيارة، وذبح آلاف الحيوانات، وقتل أربعة أشخاص بالرصاص وإصابة عشرات آخرين بجروح خطيرة. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، ألقي القبض على خمسة مستوطنين إسرائيليين على صلة بأعمال العنف الانتقامية، واحتجزفلسطيني واحد على خلفية مقتل بنيامين أشيمير.

تم العثور على جثة أشيمير بالقرب من الموقع. لكن في هياجهم، كان المستوطنون يهاجمون القرى الفلسطينية على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميل). ترسم سجلات بعض محادثاتهم الجماعية في واتساب في ذلك اليوم، بالإضافة إلى شهادات المسؤولين الفلسطينيين والعائلات في القرى التي تعرضت للهجوم، صورة لحملة انتقامية منظمة تم التحريض عليها جزئيا باستخدام واتساب، نفذتها مجموعات منسقة على الأرض، واستهدفت الفلسطينيين العاديين الذين ليس لهم صلة واضحة بالقتل بخلاف سوء الحظ الذي جعلهم في مكان قريب.

لم يكن المستوطنون المتدينون في الضفة الغربية يتواصلون عادة عبر الواتساب يوم السبت، بسبب قوانين السبت. لكن الرسائل التي نشرها يريد وكذلك إيتان رابينوفيتش-مؤسس منظمة تدعو إلى عدم الشراء من الفلسطينيين أوتوظيفهم في الضفة الغربية-وآخرين، شددت على أن اختفاء أشمير كان "بيكواش نيفيش الحقيقي"، وهو مصطلح عبري ينص على أن الحفاظ على حياة الإنسان يتجاوز جميع القوانين الدينية.

تظهر مقتطفات من مجموعات واتساب، التي جمعت بعضها مجموعة مراقبة وسائل الإعلام الإسرائيلية فاكت ريبورتر وأطلعت بي بي سي عليها، أن العديد من المستوطنين يعتقدون أن اختفاء الشاب قد تجاوز أيضا أي التزام بالقانون الفعلي. ودعا نص الوصف لواحدة من أكثر المجموعات نشاطا التي استخدمت في ذلك اليوم، والتي تحمل اسم" التحقيق في الخوف من الاختطاف "، والتي تضم 306 أشخاص، المستوطنين إلى إقامة نقاط تفتيش في مواقع رئيسية حول القرى الفلسطينية وإيقاف وتفتيش السيارات والركاب - وهي إجراءات ليس للمستوطنين سلطة قانونية لاتخاذها.

مدراء "التحقيق في الخوف من الاختطاف" هم ديفيد تسفي عطية ويديديا أسيس وإسرائيل إيتزكوفيتز. وكان أسيس، وهو عضو في منظمة هيلتوب يوث الاستيطانية اليمينية المتطرفة، محظورا من دخول الضفة الغربية. كما أن إسكوفيتز عضو في مجموعة واتساب "حرس الشرف في منطقة نابلس"، التي استخدمت لتنظيم موجة من العنف ضد بلدة حوارة الفلسطينية وثلاث قرى أخرى في فبراير/شباط من العام الماضي.

كان هذا الهياج من بين أكثر الهجمات كثافة ومنهجية للمستوطنين في الضفة الغربية منذ عقود. عقب ههجوم حماس في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير وتصرف المستوطنون مع الإفلات من العقاب تقريبا، وفقا لجماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية .

BBC عثر على جثة بنبامين أشيمير البالغ 14 عاما بعد اختفائه من الموقع الاستيطاني

في غضون ساعات من اختفاء بنيامين أشمير ، بدأت الرسائل تنتشر على مجموعات واتساب الاستيطانية تدعو علنا إلى هجمات انتقامية ضد القرويين الفلسطينيين. احتوى البعض على صورة ملصق لأشيمير مكتوب عليها كلمة"انتقام" بأحرف كبيرة - وهي صورة تم نشرها فعليا أيضا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة في نهاية الأسبوع. احتوت بعض الرسائل على قائمة جديدة من الأماكن للقاء، مع الرموز التعبيرية(اللهب).

الموقع الأول على القائمة التي انتشرت على واتساب من قبل يريد ورابينوفيتش وآخرين صباح السبت -في نفس الرسالة التي دعت إلى "العقاب الجماعي للسكان العرب القتلة" - كان مفرق دوما، حيث يخرج الطريق الرئيسي باتجاه المدينة. بعد ساعات قليلة من انتشار الرسائل، في أحد المنازل الأولى بعد التقاطع كان مراد دوابشة، وهوعامل بناء يبلغ من العمر 52 عاما وأب لثلاثة أطفال، يضخ المياه يدويا من بئره عندما سمع امرأة تصرخ، على حد قوله، تبع ذلك مشهد دخان أسود يتصاعد في مكان قريب.

ركض دوبشة إلى الممر أمام منزله ورأى مجموعة كبيرة من المستوطنين تجمعوا على بعد حوالي 100 متر بين الأشجار. انقسم المستوطنون إلى مجموعتين-الأولى تتجه إلى ممتلكات جاره والثانية إلى ممتلكاته. ثم انقسمت المجموعة الثانية مرة أخرى-بعضها يتجه إلى المنزل الرئيسي والبعض الآخر نحو مبانيه الخارجية.

حشر دوبشة عائلته في غرفة آمنة صغيرة في المنزل مع شبكات معدنية على النوافذ. حطم المستوطنون جميع نوافذ المنزل وأضرموا النار في المدخل لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامه. كان أبناؤه الثلاثة، وجميعهم ضعاف السمع، مرعوبين، على حد قوله.

BBC عبد اللطيف ينظر عبرنافذة مكسورة الزجاج في منزله

أحرق المستوطنون منزلا جديدا على الممتلكات التي بناها دوابشة لابنه، إلى جانب أدواته، ومرآبه، وسياراته، وسقيفة أخشابه، ومجموعته الكاملة من الأخشاب. والأسوأ من ذلك، كما قال، أنهم أحرقوا "ملاذه" - وهو مبنى خارجي صغير مكون من غرفتين يحتوي على جميع كتبه وشعره وممتلكات والدته الراحلة ووثائق هوية عائلته وسجلاته وإرثه وصوره.

"كل ورقة تتعلق بماضي وحاضري ومستقبلي كانت هناك "، قال داوبشة بينما الدموع تختلط مع حبات العرق على خديه تحت شمس محرقة. "إنها خسارة لا يمكن تعويضها. مثل فقدان أحد الأطراف. يمكنك الاستمرار في البحث والعثورعليه في عداد المفقودين من جديد".

وفي الوقت نفسه الذي تعرض فيه المنزل للهجوم، تظهر مجموعة واتساب "التحقيق في مخاوف الاختطاف" المستوطنين ينسقون تحركات المجموعة حول مفرق دوما، داعين بشكل عاجل إلى سيارات لجمع المستوطنين من المنطقة، وطلب المشورة بشأن كيفية تجنب الشرطة.

وقال أحد أعضاء المجموعة، إسرائيل يوفال، في مذكرة صوتية: " نحن في طريقنا للخروج من دوما، إنها مليئة بقوات الأمن". "لقد طاردنا الجنود. ما هي الخطة ؟ أين يجب أن نذهب ؟ دعونا نعرف".

أبلغ شموليك فاين - وهو مستوطن أدين في عام 2015 بالتحريض على العنف والإرهاب - المجموعة أن الشرطة الإسرائيلية بدأت في اعتقال المستوطنين في دوما.

"لماذا الاعتقالات ؟ دع كل دوما تحترق "، أجاب "تالي". حساب فيسبوك المرتبط بهذا الرقم ينتمي إلى تالي دهان مع منشور يوحي بأنهاعملت لدى الشرطة الإسرائيلية عند معبر جسر اللنبي الحدودي القريب.

"هذه هي الطريقة"، أجابت دهان على صور حرائق دوما. "أخيفوهم، أولئك الوحوش. أبيدوهم."

(نفت دهان العمل لدى الشرطة الإسرائيلية أو كتابة رسائل واتساب، على الرغم من الاتصال بها من قبل بي بي سي على الرقم المستخدم للنشر في المجموعة. لم ترد الشرطة على الأسئلة).

وحذرت إسرائيل بانيوك، المستوطنة البالغة من العمر 17 عاما والتي دعت في أماكن أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي اليهود لإعادة استيطان قطاع غزة، من أن القرويين الفلسطينيين ينشرون مقاطع فيديو على الإنترنت وأن المستوطنين قد يخسرون "الحرب الإعلامية" ضد القرويين "النازيين"، حسب تعبيرها.

"تذكر دائما أن هذه ليست مجموعة مغلقة"، حذر عوفر أوهانا، وهو ناشط استيطاني بارز من اليمين المتطرف من الخليل. "كل الرسائل هنا يمكن أن تتسرب إلى أولئك الذين يجمعون المعلومات ضدنا".

BBC دماء على أرضية المنزل حيث قتل ابن عم عبد اللطيف، جهاد أبو عليا، برصاص المهاجمين

كانت موجة الهجمات قد بدأت قبل يوم واحد، بعد ساعات فقط من اختفاء بنيامين أشيمير. في المغير، وهي قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة على بعد أقل من ميل واحد من البؤرة الاستيطانية لأخيمير، كان عبد اللطيف أبو عليا في صلاة الجمعة عندما سمع عن الاختفاء.

عاد عامل البناء البالغ من العمر 52 عاما، والذي يعيش في المنزل الواقع في أقصى شمال القرية، إلى منزله ليرى المستوطنين يتجمعون حول منزله. وقال إنه من سطح منزله في ذلك الصباح، شهد مستوى من التنظيم بين المستوطنين لم يسبق له مثيل من قبل طوال السنوات التي قضاها في القرية وثلاث هجمات سابقة على المنزل.

وتظهر لقطات فيديو التقطتها العائلة، مستوطنين مسلحين يقومون بدوريات حول العقار، اثنان منهم على الأقل يرتديان مايبدو أنه زي جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل بدء الهجوم. وقال إنهم اقتربوا من المنزل من خلال بساتين الزيتون التي قال عبد اللطيف إنها كانت ذات يوم ملكا لعائلته، لكنها أصبحت الآن، مثل العديد من بساتين الزيتون الفلسطينية، محظورة بسبب توسع المستوطنين.

BBC منزال ومرآب محمد أبو عليا اللذان أحرقهما المستوطنون

وأضاف عبد اللطيف وهو جالس في منزله محاطا بنوافذ مكسورة وثقوب رصاص وبقايا سياراته المحترقة: "في البداية حاصروا المنزل من جميع الجهات قبل أن يهاجموا".

"لقد عملوا في مجموعات وكانوا يتبعون أوامر من رجلين، أحدهما يرتدي الزي العسكري والآخر لا. غطوا وجوههم، ثم تقدمت مجموعة لإلقاء الحجارة وإشعال النار في السيارات. وقفت مجموعة أخرى على حافة العقار بمسدسات. وخلفهم كانت هناك مجموعة مع بنادق إم 16 أطلقت النار على المنزل من بساتين الزيتون".

كما قطع المستوطنون الكهرباء عن المنزل واستنزفوا خزانات المياه في العقار بإطلاق النار عليها. وألقى الرجال الفلسطينيون الذين جاءوا للدفاع عن المنزل الحجارة من السقف باتجاه المستوطنين. لكن المستوطنين ردوا بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل ابن عم عبد اللطيف جهاد، 20 عاما، برصاصة في الرأس.

لا تزال دماء جهاد على جدران وأرضيات المنزل وهناك ثقوب في النوافذ والبلاط على جميع جوانب المبنى. وجمع عبد اللطيف نحو 20 غلافا من الرصاص من على أطراف العقار، وقال إن مسؤولين محليين أخذوا عددا أكبر. وأحرق المستوطنون عشرات السيارات على الطريق بين القرية والمنزل.

BBC محمد أبو عليا ينظر من نافذة منزله الذي أحرقه المستوطنون

ووصفت عائلتان أخريان تعرضت منازلهما للهجوم في مكان قريب في المغير في ذلك اليوم عمليات منظمة مماثلة. في منزل شحادة أبو رشيد، وهو مزارع يبلغ من العمر 50 عاما، دخلت مجموعة من المستوطنين إلى ممر المنزل وألقوا الحجارة على الأسرة، وأصابوا زوجة شحادة في وجهها وطرحوها أرضا، كما قالت العائلة، بينما أشعل آخر النار في سيارات شحادة . عندما ركضت ابنته نور البالغة من العمر 17 عاما إلى والدتها، قالت إنها أصيبت برصاصة مرتين، مرة في كل ساق. دخلت كلتا الرصاصتين إلى أنسجتها الرخوة، وأمكن إزالة واحدة فقط في ذلك اليوم في مستشفى الطوارئ في رام الله.

يعقوب نعسان، ابن القرية البالغ من العمر 17 عاما والذي ذهب للدفاع عن منزل العائلة، أصيب برصاصة في رقبته من مسافة بعيدة، بينما كان يقف بمفرده وظاهرا أنه غير مسلح. وقال رئيس الفريق الطبي في مستشفى رام الله لبي بي سي إن هذه إصابة ستحد مؤقتا من تدفق الدم إلى دماغه، مما تسبب في مجموعة من المضاعفات بما في ذلك عدم القدرة على استخدام ساقيه.

وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 32 شخصا في المغير بنيران في نهاية الأسبوع.

BBC أصيب يعقوب نعسان في الرقبة نتيجة إطلاق النار عليه

وعلى الجانب الآخر من منزل شحادة، هاجم المستوطنون مرآبا خاصا بالميكانيكي محمد أبو عليا (25 عاما). وقال إنهم أحرقوا 14 سيارة في العقار يوم الجمعة وحاولوا حرق المرآب نفسه. يوم السبت، عادوا وأحرقوا المبنى بأكمله.

عندما حاصرت النيران المرآب بالكامل، مر المستوطنون عبر الطريق وأضرموا النار في منزل عائلة شحادة أبو رشيد أيضا. وبينما كان المنزل يحترق، نشر عضو في مجموعة واتساب "التحقيق في الخوف من الاختطاف" مذكرة صوتية.

"نحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من البالغين مع المركبات للخروج إلى الطريق من قبل المغير لالتقاط الأشخاص الذين يركضون نحو الطريق". "هناك مجموعة من الشرطة تطاردهم. هل الطريق إلى شيلومفتوحة ؟"

بحلول مساء السبت، بعد العثور على جثة أخيمير، قتل فلسطينيان بالفعل وتم إحراق ما لا يقل عن 20 منزلا وأكثرمن 100 سيارة. لكن الرسائل كانت لا تزال تنتشر في مجموعات واتساب للمستوطنين وتدعو إلى الانتقام. قبل انتهاء العنف، قتل رجلان فلسطينيان آخران في قرية عقربا، على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميل) من المكان الذي اختفى فيه أشمير.

قتل عبد الرحمن بني فاضل، 30 عاما، ومحمد بني جامع، 21 عاما، بالرصاص خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين، العديد منهم مسلحون، على بعد ميل واحد فقط من مفرق جيتيت - أحد أماكن الاجتماع التي تحمل رموزا تعبيرية للهب على مجموعة واتساب للمستوطنين.

ويظهر مقطع فيديو للحادث ما يبدو أنه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يشاهدون مجموعة كبيرة من المستوطنين، بعضهم مسلح، يحيطون بعدة رجال فلسطينيين من القرية. وقال أحمد ماهر، شقيق فاضل الأكبر، إن"المستوطنين يبحثون عن أي سبب لزيادة عدوانهم علينا". "وكان موت بنيامين ذريعة".

وبينما كانت منازل مراد دوبشة وشحادة أبو رشيد ومحمد أبو عليا وكثيرين آخرين مشتعلة ليلة السبت، بدأ أعضاء مجموعة "واتساب" "التحقيق في الخوف من الاختطاف" في محاولة محو آثارهم، وتبادل النصائح حول كيفية حذف الرسائل بشكل دائم.

"ليمح كل شخص رسائله" يوجه المشرف ديفيد تسفي تعليماته " ثم يجب الخروج من هذه المجموعة وإخفائها في الإعدادات الخاصة بك".

ورفض تسفي عطية التعليق على هذه القصة، متهما بي بي سي بـ"الدعاية الخبيثة المعادية للسامية ". أرسل شموليك فاين وإلكانا نحماني رسائل متطابقة، رافضين التعليق. كما اتهم إليشا يريد وإيتان رابينوفيتش بي بي سي بأنها معادية للسامية وامتنعوا عن التعليق. ونفت إسرائيل يوفال كتابة الرسائل. وامتنعت إسرائيل بانيوك وعوفرأوهانا وإسرائيل إيتزكوفيتش ويديا أسيس وإليعازر إيال ويئير كاهاتي عن التعليق أو لم ترد.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تعمل في المنطقة في نهاية ذلك الأسبوع "بهدف حماية ممتلكات وأرواح جميع المواطنين" وأنه سيتم فحص الشكاوى المتعلقة بسلوك الجنود أثناء العنف. ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على بي بي سي.

BBC كتابات المستوطنين على جدران منازل فلسطينية، شعار "إسرائيل ستعيش إلى الأبد"

يوم الأحد 15 أبريل/نيسان، وبينما أجزاء من دوما والمغير في حالة خراب، وبعض السكان لا يزالون في المستشفى، نشر أدارلير، وهو منسق أغاني (دي جي) يبلغ من العمر 29 عاما من مستوطنة أميشاي، والذي عرض في مجموعة واتساب نقل الناس بعيدا عن دوما بعد الهجمات، كلمة شكر على فيسبوك .

وكتب "شكرا لمئات وآلاف الرجال الشجعان الذين خرجوا للانتقام". "طوبى للعيون التي رأت دوما والمغير يوم السبت".

ورفض لافير التعليق على رسائله.

كما شهد يوم الأحد عودة نور أبو رشيد إلى منزلها من مستشفى رام الله، وقد ضمت ساقيها، إلى الخيمة المتداعية التي تقطنها عائلتها الآن بجوار منزلهم المحترق. بعد أسبوعين من الهجمات، كانت مع عائلتها في بقايا منزلهم حيث قاموا بإزالة آخر الأثاث الأسود. "أملي هو العودة إلى المدرسة وإنهاء امتحاناتي"، قالت نور وهي تنظرإلى المكان الذي أصيبت فيه ساقها بالرصاص. ثم نظرت إلى أعلى، وابتسمت. ثم أضافت:" إذا بقيت على قيد الحياة".

ساهم معاذ الخطيب في هذا التقرير. صور جويل جونتر.