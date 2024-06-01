تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة نشطاء وصفهم بـ"البارزين" في حركة حماس قتلوا في غارات جوية في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وقال الجيش: "يوم الخميس قصفت طائرات مقاتلة منطقة النصيرات بوسط غزة، مما أسفر عن مقتل منصور عادل منصور قشلان".

وتابع: "طوّر قشلان ونفذ أنشطة إرهابية، كما شارك في التنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية في قطاع غزة ودول أخرى".

وأضاف الجيش: "وفي غارة أخرى وقعت الأسبوع الماضي في وسط غزة، نفذتها طائرة بدون طيار، قُتل وليد عبد أبو دلال. خدم في الجناح العسكري للحركة، إلى جانب دوره كرئيس لقسم التكنولوجيا في قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس".

وفي غارة أخرى، يوم الجمعة، في النصيرات أيضا، قُتل طارق درويش، وهو عضو بارز في المجموعة الجوية لكتيبة النصيرات وفقا للجيش الإسرائيلي.