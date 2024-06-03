إيلاف من لندن: شكك قائد القوات المسلحة البريطانية في رغبة روسيا في الحرب مع حلف شمال الأطلسي، وذلك في مقابلة متزامنة مع الاحتفال بذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية.

وفي حديث، بدا الأدميرال السير توني راداكين واثقًا جدًا من أن الكرملين لا يسعى إلى مواجهة مباشرة مع أعضاء حلف الناتو، وأن أوكرانيا ستنتصر في الحرب المستمرة.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد حربا مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا يريد حربا نووية.

لا كفاءة روسية صينية

وأشار الأدميرال السير توني راداكين أيضًا إلى أن موسكو وبكين تفتقران إلى "الكفاءة" العسكرية لهزيمة هذا النوع من وابل الطائرات بدون طيار والصواريخ التي دمرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أبريل عندما حاولت إيران مهاجمة إسرائيل.

وفي مقابلة مع صحافيين بمناسبة الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية، سعى رئيس أركان الدفاع إلى توجيه نبرة مطمئنة بأن صراعًا عالميًا ثالثًا ليس وشيكًا، محذرًا من استخدام "لغة فضفاضة". وبدلا من ذلك، قال إن الأمور أصبحت "أكثر خطورة بعض الشيء".

لكن الأدميرال راداكين قال إنه يعتقد أن الشعب البريطاني سيرقى مرة أخرى إلى مستوى التحدي في حالة وجود تهديد وجودي آخر مثل ذلك الذي شكلته ألمانيا النازية ذات يوم.

وقال "بالتأكيد! أعتقد أن أمتنا لديها هذا الفخر، ولديها هذا الالتزام".

وكان الأدميرال، الذي لم يتمكن من الإجابة على أسئلة محددة بشأن قضايا الدفاع في المملكة المتحدة بسبب حملة الانتخابات العامة، يتحدث أمام الخريطة الأصلية التي تم استخدامها للمساعدة في التخطيط لـ "عملية أوفرلورد"، الاسم الرمزي لغزو الحلفاء لفرنسا المحتلة.

خريطة الانزال

وتغطي الخريطة كامل جدار غرفة في مجمع ساوثويك هاوس، بالقرب من بورتسموث، حيث كان اتفق الجنرال الأميركي دوايت أيزنهاور، إلى جانب الجنرال البريطاني برنارد مونتغمري والأدميرال بيرترام رامزي، على الموعد النهائي ليوم الإنزال في 6 يونيو 1944، بعد 24 يومًا من القتال. وكان هنك تأخير لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الأدميرال راداكين إن الجنرال أيزنهاور "وصل إلى هذه النقطة، حيث كان المطر يتساقط على النوافذ هنا على ما يبدو، وقال: حسنًا، فلنذهب".

ويشار إلى أنه فيما يظل أكبر هجوم بحري على الإطلاق، هبط نحو 150 ألف جندي على شواطئ نورماندي في اليوم الأول، تدعمهم 7000 سفينة وأكثر من 2000 طائرة للمشاركة في الحرب الثانية.

وقال رئيس أركان الدفاع البريطاني: "ما يمكن أن نتعلمه منه هو أنه عندما تجتمع الدول معًا، يمكنك القيام بأشياء مذهلة".

وعلى الرغم من أنه لم يكن على نفس المستوى، إلا أنه أشار إلى أوجه التشابه بين عمل الحلفاء ضد النازيين وكيف تتجمع الدول الغربية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي اليوم.

وقال "إنها حرب اقتصاديات. إنها حرب لوجستية. إنها حرب الإنتاج الصناعي. إنها حرب الإرادة السياسية، "إن كل هذه الأشياء من أجل بساطة إعادة السلام إلى شعب أوكرانيا."

نظرة متفائلة

وأصر الأدميرال راداكين، المعروف بنظرته المتفائلة، على أن روسيا "تفشل" في أوكرانيا حتى مع شن القوات الروسية غزوًا جديدًا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، حيث استعادت السيطرة على الأراضي في الوقت الذي تعاني فيه القوات الأوكرانية من نقص في الإمدادات. الذخيرة والقوى العاملة.

وقال قائد الجيش البريطاني إن "روسيا تحقق تقدما تكتيكيا على الأرض". وأضاف: "لكن عليك أن تتراجع قليلاً. إذا عدت إلى مارس 2022، فستجد أن روسيا استولت على حوالي 17% من أراضي أوكرانيا. واليوم حصلت على 11%. لذلك لا تزال روسيا تعاني من العجز".

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا من أن أوكرانيا ستنتصر، قال الأدميرال راداكين: "أنا واثق للغاية، بحلول نهاية يونيو/حزيران، ستكون روسيا قد خسرت 500 ألف شخص - بين قتيل وجريح. لقد تجاوزنا بالفعل 800 يوم للحرب التي توقع بوتين أن تستمر لمدة ثلاثة أيام. وهذا أمر صعب بالنسبة لأوكرانيا، لكن علينا أن نحافظ على دعمنا. "

وكان الأدميرال راداكين يتحدث قبل أن تدعم الولايات المتحدة وحلفاء آخرين علناً أوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا - وهي الخطوة التي أدت إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر بين الغرب وموسكو.

ومع ذلك، بدا واثقًا جدًا من أن الكرملين لا يبحث عن مواجهة مباشرة مع أعضاء حلف شمال الأطلسي. وأضاف: "بوتين لا يريد حرباً مع حلف شمال الأطلسي. وبوتين لا يريد حرباً نووية. ولدينا تفوق هائل بسبب قوة حلف شمال الأطلسي".

لا حرب ثالثة

وفيما يتعلق باحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة وشيكة، قال القائد العسكري: "علينا أن نكون حذرين للغاية في التمييز بين التهديدات الشديدة والعميقة حقًا في أواخر الثلاثينيات، ثم كيف دخلنا في حرب عالمية وليس كيف دخلنا في حرب عالمية". استخدم لغة فضفاضة مفادها أننا بطريقة ما على أعتاب حرب عالمية الآن، لقد أصبح العالم أكثر خطورة بعض الشيء، ولكن يجب أن نطمئن إلى كل ما لدينا.

وتحدث القائد العسكري البريطاني الكبير، عن لحظة في أبريل عندما حشدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرون لدعم الجيش الإسرائيلي لتجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد أن قررت إيران شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي ضد منشأة إيرانية في سوريا.

وقال الأدميرال راداكين إن النظام الإيراني أطلق أكثر من 100 صاروخ باليستي، وما يقرب من 200 طائرة بدون طيار وعشرات صواريخ كروز - والتي هُزمت.

وقال: "إذا نظرت إلى ذلك وقارنته بأحداث عسكرية كبيرة أخرى، فأعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها فقط هم الذين يمتلكون هذه القدرة".

"لا أعتقد أن خصومنا المحتملين سيكونون قادرين على الرد بالطريقة التي رأيتموها مساء 13 أبريل."

وفي الأخير، ردا على سؤال على وجه التحديد عما إذا كان بوسع موسكو أو بكين أن تفعل ذلك، قال: "أعتقد أن القيادة الأميركية والكفاءة التي لدينا مع حلفائنا هي في مستوى أعلى من أعدائنا المحتملين".

