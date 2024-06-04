إيلاف من الرباط : أجرى المدير العام للأمن الوطني ( الامن العام) ومراقبة التراب الوطني المغربي ( مخابرات داخلية) ، عبد اللطيف حموشي،الاثنين بالرباط، مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، فيتوريو بيزاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم .

واستعرض الجانبان خلال هذه المباحثات،مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، كما تناولا مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية،والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم بين البلدين في سائر المجالات الأمنية، وكذا استعراض وتحليل مختلف القضايا الشرطية ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقا من الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز التعاون في المجال الأمني، ناقش المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مع نظيره الإيطالي سبل وآليات تعزيز التنسيق الثنائي سواء في مجال التعاون العملياتي أو في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية.

ويندرج هذا اللقاء في سياق توطيد المغرب آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض تحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.