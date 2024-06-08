سيول: قال الجيش الكوري الجنوبي السبت إنه في حالة تأهب تحسبا لاحتمال وصول بالونات جديدة مملوءة بالقمامة قادمة من كوريا الشمالية الأحد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في سيول لوكالة فرانس برس إن الجيش "يتابع الوضع من كثب" متحدثاً عن "احتمال سقوط بالونات نفايات جديدة غدا".

أرسلت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي وعلى دفعتين مئات البالونات التي تم حشوها بالنفايات إلى جارتها الجنوبية في ما وصفته بيونغ يانغ بأنه "هدايا صادقة" ردًا على إرسال نشطاء كوريين جنوبيين بالونات محملة بمواد دعائية إلى الشمال.

أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها ستوقف إرسال البالونات. ولكن بعد أيام قليلة، قال ناشطون كوريون جنوبيون ضمن مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" إنهم أرسلوا 10 بالونات إلى الشمال تحمل 200 ألف منشور ضد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأقراص ذاكرة تحتوي على موسيقى البوب الكورية الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية إنها سترد بإرسال "نفايات من الورق والقمامة" بكميات أكبر بمئة مرة.

علق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الثلاثاء العمل باتفاق عسكري أبرم عام 2018 مع كوريا الشمالية، بعد أيام من إرسالها بالونات القمامة التي وصفها بأنها "استفزازات حقيرة".

ويسمح التعليق الكامل للاتفاق لسيول باستئناف التدريبات بالذخيرة الحية وإعادة إطلاق الحملات الدعائية ضد النظام الكوري الشمالي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، الأمر الذي أثار في الماضي حفيظة بيونغ يانغ.