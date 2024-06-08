غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بعد قصف مركز على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، "تحرير" 4 رهائن على قيد الحياة كانوا محتجزين في غزة بعد "عملية مركبة" في المخيم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أنه "تم صباح اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)"، وفق فرانس برس.

كما أشار إلى أن هؤلاء خطفتهم حركة حماس خلال حضورهم حفلاً موسيقياً بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن "وضعهم الصحي جيد".

بدوره قال المتحدث دانيال هغاري إن مئات من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية خاصة شهدت إطلاق نار لإنقاذ 4 رهائن أحياء من حماس التي كانت تختطفهم في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع وأن شرطياً أصيب بجروح بالغة، حسب رويترز.

"لن نستسلم"

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لا تستسلم للإرهاب"، وذلك بعد تحرير أربعة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وقال في بيان إن القوات الإسرائيلية "أثبتت أن إسرائيل لا تستسلم للإرهاب وتتحرك بصورة مبتكرة وبشجاعة لا تعرف حدودا لإعادة رهائننا إلى ديارهم".

"تبادل كثيف للنار"

من جهته أعلن وزير الدفاع، يوآف غالانت، أن عملية للقوات الإسرائيلية نجحت بتحرير 4 رهائن لدى حماس من النصيرات.

وقال إن "عملية تحرير الرهائن تمت بعد تبادل كثيف للنار مع مقاتلي حماس".

في حين أردف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته للإفراج عن 120 مختطفاً لدى حماس.

إلى ذلك صرح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، أن خلية أميركية ساعدت في "تحرير" الإسرائيليين الأربعة المحتجزين بغزة.

مقتل 150

تأتي تلك التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم، شن غارات على أهداف في منطقة النصيرات وسط غزة.

بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 150فلسطينياً في غارات النصيرات.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفاً و801، بينما زاد عدد المصابين إلى 83 ألفاً و680، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

250 أسيراً

يذكر أن كان لدى حماس قبل استعادة الأسرى الأربعة اليوم، 124 أسيراً أحياء، من أصل نحو 250 اقتادهم الحركة إلى داخل القطاع خلال هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

إلا أنه تم إطلاق سراح العشرات منهم خلال وقف إطلاق للنار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

فيما رجحت القوات الإسرائيلية مقتل ما يقارب الـ30 أسيراً خلال الحرب الذي دخلت شهرها التاسع.