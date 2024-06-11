إيلاف من نواكشوط : أطلقت قناة "صحراء 24" الإخبارية، التابعة لمؤسسة "صحراء ميديا"،ليل الاثنين / الثلاثاء، بشكل رسمي، بثها عبر القمر الصناعي عرب سات،لتكون أول قناة موريتانية إخبارية مختصة في تغطية الأحداث بموريتانيا ومنطقة الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

لحظة طلاق القناة

وتميز حفل التدشين بحضور وزير الشؤون الإسلامية وزير الثقافة بالوكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب،ورئيس السلطة العليا للصحافة والمسموع المرئي (الهابا)،ومدير شركة البث الإذاعي والتلفزيوني ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع الثقافة وبعض الإعلاميين ورجال الأعمال.

وقدم المدير التنفيذي لشبكة "صحراء ميديا"، عبد الله محمدي باه ، بالمناسبة، شروحات حول طبيعة عمل القناة، التي يمكن مشاهدتها على الترددين 12563 عمودي أو 11804 أفقي، والإمكانيات المرصودة لطواقمها من أجل العمل في الظروف المناسبة، فنيا ومهنيا.

وقام الضيوف بجولة في مقر مؤسسة "صحراء ميديا"، شملت قاعة التحرير، ومختلف الاستديوهات والغرف الفنية المخصصة للقناة.

و"صحراء ميديا"، هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي و المرئي والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال، يزيد عمرها على عشرين سنة، في منطقة غرب إفريقيا والمنطقة المغاربية.

ويقع مقر هذه المؤسسة في العاصمة الموريتانية، ولديها مكاتب في شمال وغرب إفريقيا، م

ن بينها الرباط ودكار وأبيدجان، إضافة إلى مكاتب محلية في موريتانيا توفر التغطية الصحفية والتلفزيونية لخدمات المؤسسة الإعلامية.

وكانت السلطة العليا للصحافة والمسموع والمرئي (الهابا) قد منحت رخصة بث للقناة،كما وقعت، في أغسطس الماضي، على دفتر التزامات الخدمة التلفزيونية الخاصة بها.

ووقع عن جانب الـ(هابا) رئيسها الحسين ولد مدو، فيما وقع عن جانب القناة المدير التنفيذي لمؤسسة "صحراء ميديا"، عبد الله ولد محمدي.

محمدي يشرح لوزير الشؤون الإسلامية وزير الثقافة بالوكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر

وجاء منح الترخيص بعد اجتماع عقده مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، في يوليو الماضي، لتقييم العروض المتقدمة لنيل الرخصة.

وذكر بيان صادر، وقتها، عن المجلس أنه في نهاية الاجتماع جرى إعلان عرض مؤسسة "صحراء 24" فائزا، وأن عرضهاكان الوحيد المقدم، على اعتبار استكماله للشروط القانونية وللوثائق المطلوبة في ملف الإجابة.